Naša glumica u jednom od najvećih životnih izazova: ''Nisam se dosad susretala s ovim''

Marija Kolb jedna je od kandidatkinja koje ćemo gledati u showu "Tvoje lice zvuči poznato", koji se vraća na male ekrane 3. ožujka u programu Nove TV.

Marija Kolb naša je talentirana glumica, završila je baletnu i glazbenu školu, no je li se dosad imala prilike okušati u imitiranju i što misli kako će se snaći u TLZP-u?

"I mene živo zanima kako ću se snaći jer se nisam dosad susrela s imitacijom. Za razliku od kazališta, u ovom showu nema mjesta, a ni vremena za razmaštavanje uloga. Predložak postoji, jasan je, vidljiv i svima poznat. Mislim da je od svih 13 uloga koje me čekaju, jedna, iz koje će sve ostale nastati, najbitnija - ona COPY CAT-a i nju ću prvu dešifrirati. Ful mi je to uzbudljivo. Woohoo!" najavila je Marija.



Čemu se najviše veseli u showu i koga smatra najopasnijom konkurencijom od ostalih kandidata?

"Veselim se toj scenetini. Sjajnoj i ogromnoj. Za mene je ona živa i ona točno zna koliko smo truda uložili i istim vraća. Ili te podrži ili kaže - marš s mene! Ne kaže se bez veze daske koje život znače. I meni znače baš to. Hm, pa svaki kandidat ima svoje snage i slabosti, a gljiva će u 13 epizoda sve njih objelodaniti - kod svakoga od nas. Mislim da će se ta, za mene najopasnija konkurencija, mijenjati iz epizode u epizodu, a kandidata koji će imati zadatak najsličniji mome u pojedinoj epizodi (po žanru, zahtjevnosti i sl.) smatrat ću najvećom konkurencijom", zaključila je.

Pogledaji ovo Celebrity Naš uspješni plesač i influencer iza sebe ima suradnje s najvećim regionalnim zvijezdama, a sad ga čeka novi izazov: ''Osjećam se kao bačen među vukove, ali kad ću ako ne sad?''



Marija nam je otkrila i što misli da će joj biti najveći izazov.

"Budući da sam alt, objektivno, najveći su mi izazov svi visoki tonovi. Ne poznajem vokalnu tehniku i pjevam na mišiće. Ali to se sada polako mijenja. Postajem svjesna nekih prostora u usnoj šupljini, ždrijelu, trbuhu koje dosad nisam percipirala. Mi smo cijeli jedna rezonantna kutija unutar koje je puno malih kutija. Ko babuška. I to mi je wow", priznala je Marija.

Koji joj je najdraži projekt ili trenutak iz njezine glumačke karijere?

"Kao i u životu, to je čitav niz trenutaka - suvereni ili pogubljeni pogledi partnera na sceni, suigra, atmosfera, magija koju stvaramo, putovanja, druženja, druženja nakon igranja, borba s ulogom, zamorne probe koje nešto otključaju, sve to i više! Najdraži su projekti uvijek oni aktualni, dakle predstave u kojima trenutačno igram ('Muškarci više vole plavuše', 'Tinderella' i 'Dvojac bez kormilara'), no najponosnija sam na projekt koji sam pokrenula zajedno s kolegicama Tarom Rosandić i Ernom Rudnički '6 glumica traži autora', a bavi se afirmacijom hrvatske suvremene drame u formi scenskih čitanja tzv. 'Čitanja NJE' koja su praćena edukativnim predavanjima. Check it out! Imamo i super web koji je kreirala naša Erna", otkrila je Marija.

Pogledaji ovo Celebrity Evo zbog čega je Farisu Pinji zaigralo srce, svoje uzbuđenje ne može sakriti: "Radujem se i ničeg se ne bojim!"

Na Instagramu možemo vidjeli da su koturaljke Marijina velika ljubav i hobi, a volite i skijati, boraviti u prirodi...

"Da, obožavam role, boravak na otvorenom, akciju i adrenalin. Umjetničko rolanje (figure skating) otkrila sam prije skoro 6 godina i ono je moja velika strast, ne mogu dočekati jutro da idem rolati. Obožavam sve aktivnosti koje me primoravaju da budem u sadašnjem trenutku i zato uživam i u skijanju, klizanju, planinarenju, jogi, a posebno plivanju jer mi opušta živce. Da me netko nakon plivanja izvrijeđa ili opsuje, rekla bih mu s osmijehom hvala. U vezi s plivanjem imam i cilj: ovog ljeta preplivat ću Dunav, poprijeko, naravno, s ciljem da me čim manje odnese. Nadam se da me neće neki balvan pokositi ili som progutati putem, ali ja to jednostavno moram", najavila je Marija.

Uz to se može pohvaliti zavidnom tjelesnom formom, kako je održava, osim naravno rolanjem?

"Pa hvala vam, ja sebe tako ne vidim. Svaki dan imam neku fizičku aktivnost jer je to moje vrijeme, tad se osluškujem i punim baterije. Našla sam aktivnosti koje me zaista usrećuju, ne vježbam da bih bila fit, to je samo jedna od posljedica. A najljepša je posljedica rast, razvijanje fizičke inteligencije jer naša tijela imaju svoju pamet. Aktivnosti sam počela uvrštavati u raspored kao zauzeća jer to je moje vrijeme i ono mi je potrebno. Gledam prognozu i onda odlučim plivam li, rolam, planinarim ili radim jogu taj dan, ali se i osluhnem da čujem što je mom tijelu potrebno taj dan, što bi ono željelo.

Prošle sam godine u Litvi otkrila wakeboarding i ta sloboda na dasci, na vodi, vjetar u kosi i adrenalin kad trebam preskočiti prepreke zarazili su me. Kao i cijeli wake & surf community. Ja ne znam ležati na plaži i ne raditi ništa (to tek trebam naučiti) jer me trenutačno najviše odmara baš aktivnost. I pivo nakon toga, naravno", otkrila nam je Marija.

Marija je nedavno počela provoditi i edukacije i radionice o Umijeću javnog govora i nastupa i to je nova faza u njezinu životu otkad je postala docent i jako joj se sviđa. Sveučilište Libertas s kojim surađuje od 2014. godine pozvalo ju je da održi radionicu o umijeću javnog nastupa i taj je zadatak sa zadovoljstvom prihvatila. Tako je sve počelo.

"Sveučilište Libertas s kojim surađujem od 2014. godine pozvalo me da održim radionicu o umijeću javnog nastupa i tako je sve počelo. Osmislila sam program i ne držim predavanja, već s polaznicima provodim pomno odabrane vježbe bazirane na glumačkim tehnikama i alatima jer se kroz igru i praksu najlakše stječu nove vještine. Svi danas na neki način javno nastupamo, držimo govore, prezentacije, pitch prezentacije itd., a moj je cilj ljude opustiti, ponukati ih da iziđu iz komforne zone, da se usude, da prevladaju strah, da misle brzo i osjećaju publiku, da upravljaju svojim tijelom u smislu gestikulacije i da osvijeste vezu između glasa i daha. Sve skupa mi je baš uzbudljivo, a najviše me veseli činjenica da sam uspjela doprinijeti nečijem razvoju", pojasnila je Marija

Pogledaji ovo Celebrity Frontmen našeg benda kojeg ćete uskoro gledati u sasvim novoj ulozi sanja o suradnji s najvećom zvijezdom regije: ''Eto, izgovorio sam to!''

S kime bi voljela surađivati od svjetskih zvijezda?

"Za početak bih voljela surađivati s filmskim redateljima iz Hrvatske i susjednih zemalja jer za to dosad nisam imala prilike. Ja ne znam, gdje su te audicije za serije i filmove? Put my name on that list, people!" poručila je.



Koje su tri stvari koje ljudi možda ne znaju o njoj, a voljeli bi ih znaju?

"Ne znam ni pretpostaviti što bi ljudi voljeli o meni znati", zaključila je Marija.

Njezine nastupe u TLZP-u komentirat će Renata Končić Minea, Goran Navojec, Enis Bešlagić i Mario Roth. Čijih se komentara najviše pribojava?

"Ne pribojavam se, cijenim mišljenje žirija. Vjerujem da je sve što kažu sa svrhom da budem još bolja", kaže Marija.

I za kraj, koja je njezina poruka za gledatelja showa TLZP?

"Sjednite u svoju omiljenu fotelju, dignite noge u zrak i nazdravite nam znajući da je cijeli kolektiv dao sve od sebe da napravi spektakularan show", poručila je Marija.