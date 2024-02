Evo u čijem ćemo društvu uskoro gledati Mešina na ekranima Nove TV, nema ni Instagram ni Facebook: ''Mislim da se neću vraćati natrag!''

Novi voditelj koji će led probiti u 8. sezoni emisije ''Tvoje lice zvuči poznato'' naš je glumac Filip Detelić, a za naš portal otkrio je dojmove uoči novog izazova koji ga očekuje.

Uskoro kreće 8. sezona zabavne emisije ''Tvoje lice zvuči poznato'', a novi voditelj koji će se pridružiti Igoru Mešinu je naš nagrađivani glumac Filip Detelić.

36-godišnji Filip oko nove prilike vrlo je uzbuđen, a za naš portal otkrio je što očekuje od pozicije voditelja, raduje li se suradnji s Mešinom, ali i ponešto o privatnom životu.

''Jako sam se zapravo iznenadio kad su me uopće zvali na audiciju, prva reakcija mi je bila ''Pa di ja, nisam ja za to, neću ja to znat'', ali eto otišao sam i tako mi je drago da jesam jer mi se od prve sekunde sve svidjelo, od prostora, energije, ekipe… Jedino mi je Buzin malo daleko'', našalio se.

''Jako jaakoo mi je drago da sam novi član TLZP ekipe!'', govori.

A raste li nervoza i što očekuje od showa?

''Nema nervoze nikakve, jedva čekam vidjet i čut reakciju gledatelja. Očekujem najviše da se svi skupa dobro zabavimo i napravimo odličan posao, a onda ako se i ljudima svidi, vrh!''

Na voditeljskoj poziciji pridružit će se dugogodišnjem voditelju Nove TV i jednim od omiljenijih na toj poziciji, Igoru Mešinu. Rekao nam je je li mu ta činjenica otežala ili olakšala novi posao.

''Igor Mešin je fenomenalan kolega i prijatelj, velika mi je podrška i gušt je dijeliti s njim pozornicu'', rekao je kratko.

Inače, Filip i Igor surađuju već dulje vrijeme u kazalištu, a evo i kakav je Igor kad nije u voditeljskoj ulozi.

''Samo riječi hvale imam za Mešina i ispred i iza kamera. Što više da ja kažem o Igoru, čovjek je uspješan kazališni, filmski i TV glumac, redatelj, voditelj, jako dobar čovjek i prijatelj.''

A evo i nešto više o Filipu. Tko je Filip, koji su mu hobiji, u čemu uživa?

''Nažalost zbog puno obaveza sa snimanjima i u kazalištu i uz moju predivnu djecu nemam baš puno vremena za hobije. Obožavam nogomet i najradije bih da ga mogu igrati svaki dan, ali ovako se moram zadovoljit samo jednom tjedno. Sin mi je počeo trenirati break dance pa uz njega i ja moram učit sve pokrete, njemu naravno puno bolje ide'', govori nam.

Prošle godine, Filip je režirao i svoju prvu predstavu ''Kako druga polovica voli'' nakon desetaka odigranih u životu. Je li mu draže glumiti ili režirati?

''Ufffff, puno mi je draže glumiti. Da, režija te predstave mi je bila velika zelja još od akademskih dana i evo ostvarila se. Zahvalan sam svojoj ravnateljici što mi je dala šansu i priliku i vjerovala u mene i u projekt. Ne znam kad ću se opet odvažiti na tako nešto, ali nadam se da će biti prilike. Evo, idem Mešinovim stopama'', rekao je.

Jedan je od rijetkih koji nije u svijetu društvenih mreža, pa kako odolijeva ovim modernim trendovima?

''Imao sam i Facebook i Instagram neko vrijeme, ali odlučio sam obrisati te račune i mislim da se neću vraćati natrag. Ne mislim da su u krivu ljudi koji imaju, samo sam u jednom trenu skužio koliko mi vremena to oduzima'', govori kroz smijeh.

Kao što je već i sam spomenuo, otac je dvoje djece, Dore i Tina, no svoju partnericu uvijek je skrivao od javnosti. U medijima se pisalo da ljubi djevojku Dragicu prije nekoliko godina i da se ne planiraju ženiti, ali njihova veza nije potrajala.

''Ne živimo zajedno već 4 godine, ali smo u jako dobrim odnosima i svaki dan sam s njom i djecom'', otkriva nam.

A evo i što mališani kažu na tatinu novu ulogu.

''Jako su sretni zbog mene i ponosni, jedva čekaju da gledaju tatu kao i uvijek, najveći navijači moji. Razigrani su, preslatki i talentirani. Imaju ludog i šašavog tatu. Kćer mi je jednom rekla: ''Baš sam sretna što sam dobila ovakvog tatu", znači rastopio sam se'', rekao je za kraj.

