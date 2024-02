Novi voditeljski duo na ekranima Nove TV: ''Stvarno mi je gušt, dragi Mešin baš mi puno pomaže!''

Na male ekrane uskoro se vraća popularni zabavni show "Tvoje lice zvuči poznato!" Za dobru atmosferu u studiju i u vašim dnevnim boravcima bit će zaslužan novi voditeljski duo. Spektakularne transformacije iza kojih stoji i vrijedan tim vizažista, make-up artista i majstora maske oduševit će vas i ove sezone!

I akcija, vaš omiljeni show se vraća! A s njime neka stara i neka nova voditeljska lica.

''Drago mi je što sam se nekako vratio na početke, što sam se vratio u ulogu voditelja iako mi je u žiriju isto bilo lijepo. Veselim se osmoj sezoni i drago mi je što sam dio ovog showa od samog početka'', komentirao je Igor Mešin.

Igor je posljednje sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" bio član žirija, a bi li se nekad okušao i kao kandidat?

''To prepuštam drugima. To se čini malo i naporno, bome. Ne malo, nego jako naporno, em fizički, em emocionalno, vremenski... Jako puno vremena troši se na transformacije, tako da im nije lako'', smatra Igor.

Nezaboravne transformacije kandidata Igor sada će promatrati u društvu novog suvoditelja Filipa Detelića, koji se prvi put okušao u voditeljskoj ulozi.

''Jako sam uzbuđen što sam tu, neke sam ljude znao otprije, neke nisam, neke sam upoznao, svi su zgodni, mladi, talentirani, predivni, stvarno mi je gušt i moj Mešin dragi je tu stvarno mi pomaže tako da stvarno uživam'', kaže Filip.

36-godišnji Filip je kazališni, filmski i televizijski glumac iz Velike Gorice i član je zagrebačkog kazališta Kerempuh. Igoru i Filipu dobro su znane kazališne daske, a kako se ovaj voditeljski dvojac slaže na pozornici?

''Jako je dobar mentor i prihvatio me, nadam se. To morate njega pitati, ali super je'', kaže Filip.



A što kaže strogi mentor?



''Ja mu dajem savjete, ali on po svom, ne sluša i to je dobro kod njega'', kaže Igor.



''Zasad dobro funkcioniramo, mi se dosta dugo i poznajemo i u kazalištu smo već dijelili scenu, tako da si nismo nepoznanica. Mi smo svoje prijateljstvo i što smo radili zajedno dobro prenijeli u tom showu'', dodao je Igor.

Showu koji će vas ponovno nasmijati do suza, zabaviti i oduševiti izvanrednim maskama iza kojih će se kriti poznata lica. Noviteti vas očekuju i u žiriju, a pozitiva je u ovom showu na svakom koraku. A osjeća li novi voditelj tremu?



''Samo da ne opsujem ništa i da ne zeznem nešto generalno, ostalo sve može proći. Valjda zato što je okolo neka opuštena atmosfera pa sam i ja pokupio tu mirnoću, opuštenost i gušt mi je'', govori Filip.



Što vas sve čeka u osmoj sezoni, uskoro saznajte u showu "Tvoje lice zvuči poznato" na Novoj TV.

