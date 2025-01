Zvijezde našeg novog filma ispričale su nam kako se nose s teškim uvjetima na snimanjima!

Zima, vrhunac pandemije covida, nenaklonjeni vremenski uvjeti - sa svim se tim na setu borila ekipa filma Božji gnjev. No trud se naveliko isplatio. Na zagrebačkoj premijeri glumačka ekipa otkrila nam je svoje trikove pomoću kojih su lakše podnosili naporne dane, a Kristijan Ugrina zašto prije snimanja filma scenarij nije pročItao do kraja. Sve možete saznati u prilogu In magazina.

Maher ratnih filmova, iza kojeg su naslovi poput Broj 55 te Živi i Mrtvi, redatelj Kristijan Milić, jučer je prvi put pred zagrebačkom publikom predstavio novi naslov Božji gnjev. Iako je svečanu premijeru odradio na festivalu u Puli, gdje je odnio dvije nagrade, iskusni filmaš nije krio pozitivnu tremu.

''Postoji nekakva trema, uzbuđenje, pred takve događaje tako da evo nije se lako s tim nositi'', priznao je Kristijan Milić.

Ratna tematika, iako već mnogo puta ekranizirana, za njega je i dalje neiscrpan izvor.

''Mislim da se ima što za ispričati, da u ratu jednostavno neke stvari izlaze na vidjelo pogotovo kakav je tko stvarno čovjek'', dodao je.

Ovaj akcijski film progovara o događaju za vrijeme Domovinskog rata u Srednjoj Bosni, koji unutar linija Hrvatskog vijeća obrane razotkriva mračnu mrežu ilegalnih radnji do najviših državnih krugova. A sve, od redatelja preko scenarista Josipa Mlakića do glumca i producenta Slavena Knezovića, projektom su vodila i vlastita iskustva iz Domovinskog rata.

''Ova priča je jedna fikcija, jedan krimi triler smješten u vrijeme domovinskog rata, mogao bi bit smješten i u današnje vrijeme, i bilo koje prošlo i buduće ali baš zato što je smješten u vrijeme domovinskog rata to me zaintrigiralo da napravimo jedan malo drugačiji ratni film'', kaže Slaven Knezović, glumac i producent.



''Pa ja bih ovo nazvao čak kriminalističkim filmom, rat je pozadina ali to je neki kao film noir, a budući da smo pokušali postići taj efekt napetosti onda naravno da je i triler'', dodaje Milić.

Čija je priča toliko napeta da je čak i glumac Kristijan Ugrina imao neobičan pristup snimanju.

''Ja sam počeo čitati taj scenarij i kad sam pročitao, to jest došao do kraja svoje uloge skužio sam da više nemam, a toliko me zaintrigirala priča jer je krimić da si nisam htio spojlat gledanje film i tu sam stao. Znam što ja moram napraviti, ne želim znati kraj filma i nisam htio pročitati scenarij do kraja'', otkrio je Kristijan Ugrina.

Snimanje na području Like, Korenice, Gračaca imalo je svojih izazova, od kojih je tek jedan bio vrhunac pandemije 2021.

''Pa vjerojatno uvjeti, bilo je dosta hladno i mijenjali su se svaki dan uvjeti malo kiša, malo snijeg, malo sunce, pa je to možda bilo malo naporno ali ustvari korona nas je u nekom trenu malo pokosila pa nam je malo odužilo snimanje ali smo uspjeli'', priča Milić.



''Ja sam doduše imao jedan dan snimanja ali je bio u Korenici okovan snijegom osjećao sam se kao da snimamo Igmanski marš, ali dobro Bože moj, navikli smo, obično se zimi snima ljeto a ljeti zima tak da smo navikli na to'', ispričao je Ugrina.

Već iskusna ekipa, koja se nerijetko pojavljuje u Kristijanovim filmovima, ipak ima svoje trikove kako se nosi s teškim uvjetima, tempom, te nimalo lakom tematikom filma.

''Recimo kad smo radili Nestale mi je to dosta pomagalo, ali kad sam radio Broj 55 za koji sam se spremao na sličan način, nisam imao tu vrstu iskustva i to me fakat gazilo pogotovo u ovim nekim noćnim snimanjima kad su kao dečki krenuli umirat i radiš već tjedan dana po noći u 2, 3, 4 ujutro i snimali smo u selu Ruče gdje se struja u cijelom selu gasi baš je bilo žestoko, znao sam dolazit doma i buljit u jednu točku u podu. Definitivno ovo trčanje i fizikalija žestoka pomaže puno da se vratim sebi'', ispričao je Marko Cindrić.



''Koristim savjet, puno ljubavi pokojnom Ivi Gregureviću, koji me naučio da na setu treba spavati kad nisi u kadru i ja nađem neku rupu, izbu, štalu, legnem 15minuta, odspavam, dignem se svjež, odmoran ne bavim se i mučim tuđom brigom tako da ja se maknem sa strane ili nekad čitam, ovisi kolko sam umoran da te ne lažem'', otkrio je Asim Ugljen.

Zato je dobar dio glumačkih kolega došao podržati film, jer najbolje znaju koliko je suza i znoja u njega uloženo.

''Uvijek su velika očekivanja od filmova Kristijana Milića jer radi jako dobre filmove, a ovaj put se veselim nisam u filmu, gledam drage kolege, prije svega me zanima Marko Cindrić i Asim Ugljen tako da zapravo jedva čekam'', ispričao je Stjepan Perić.

Nakon premijere, domaća publika već od 30. siječanja dobiva priliku pogledati ovu napetu krimi priču.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 inMagazin Ovu mladu pjevačicu nazivaju novom Severinom: ''Ako sam u toj ladici, na dobrom sam putu''

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Juraj Šebalj ispričao nam je sve o arapskoj avanturi, ovo je najčudnije što je vidio u pustinji!