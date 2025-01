Ovu mladu pjevačicu nazivaju novom Severinom: ''Ako sam u toj ladici, na dobrom sam putu''

Život ide dalje - ovo nije samo naziv pjesme Natalie Balmix, već i njezin moto nakon diskvalifikacije s Dore. Ova mlada pjevačica u životu se susrela s brojnim izazovima, no cilj joj je, kaže, slaviti žensku snagu, koju je i ona pokazala kad je ostala sama sa sinom. Svoju priču podijelila je s našom Dijanom Kardum.

Možda ovu pjesmu Natalie Rajković ili umjetničkim imenom Natalie Balmix neće izvesti na pozornici Dore, no stihovi žigica već su osvojili publiku.



''Ja sam jako zadovoljna sa svime što se desilo i s pjesmom kako brojke rastu i koliko je ljudi zapravo pjevaju'', govori Natalie.

Natalie je diskvalificirana jer je, prema objašnjenju, promijenila pjesmu za više od 50 posto.



''Mi smo u 10. mjesecu baš donijeli odluku, ok, idemo na Doru, tada je bila poslana ta prva verzija, koja nije sadržavala taj motiv žigice nego je sadržavala ajmo reć prvu strofu, žigica je druga strofa. Ja sam onda u 12. mjesecu išla još malo dorađivati snimati neke finalne vokale, prateće vokale i to i desila nam se ta žigica. Ta verzija je sadržavala i prvu i drugi strofu, refren je isti na obje verzije, atmosfera je ista, solaže su iste ali po njihovom je promjenjena za više od 50%'', objasnila je.

I kao što naslov pjesme kaže - Život ide dalje. A nju je pogotovo iznenadila potpora publike koju je dobila jer potpisivale su se i peticije da se pjesma vrati na Doru.



''Bila sam jako iznenađena, zato što kažem kad sam bila diskvalificirana mislila sam da ću bit razočarana, ja, moja mama, obitelj, producenti i to je to i onda sam vidjela da fanovi pišu te peticije, da mediji pišu o tome, na tik toku komentari'', priča.

Iako ima tek 27 godina, Natalie je prošla kroz mnoge životne izazove. Sa samo 22 gdoine, postala je majka, a nakon razvoda ostala je sama sa sinom.



''Iz svega toga izađeš jači, naučiš gdje si griješio jer ne možeš naučiti bolje nego na svojoj koži, uzalud svi savjeti sa strane,sada to gledam kao ajde neću sada reći onaj klišej kao najveću pobjedu, ali nešto iz čega sam jako puno naučila. Puno sam se promijenila od tada. I sad samo biram da radim ono što mene ispunjava'', objasnila je.

Četverogodipnji sin Ivan danas joj je i najveća motivacija.



''Promijenili su mi se prioriteti, svaka odluka koja se radi razmisliš 5 puta, nema više ono ko ga šiša. Sad više toga nema. Radi njega želim biti bolja, uvijek promislim u svom ponašanju prema njemu i prema drugima kako bi on htio da mu netko priča o njegovoj mami'', govori Natalie.

Ova mlada pjevačica glazbom se željela baviti još kao dijete. Sa šest godina već je poželjela mikrofon, pjevala je i u zboru Zvjezdice. A sa 20 godina s bendom je nastupala na svadbama.



''To sam radila kad nisam imala sina jer pjevanje po svadbama iziskuje da ti ako u Zagrebu pjevaš, a živiš u Zagrebu, iziskuje to da ti odeš u pet popodne od kuće i vratiš se. Imala sam skoro 10 kg manje, nego sad ali uživala sam. Vidjela sam da to nije moj maximum, da mogu više od toga, gdje su mi surdnici iz tih bendova govorili da ja ne mogu više od toga i onda je u meni proradio taj inat - kako ne mogu, mogu ja vjerujem da mogu i onda sam se od toga odvojila, prijavila na IDJ show i počela svoju karijeru'', priča.

U tom glazbenom showu, u kojem je na kraju bila šesta, upoznala je i današnje suradnike. I prošle je godine nastupala na Dori s pjesmom Dijamanti. Međutim, iako joj pjesme imaju milijunske preglede, nisu ipak sva vrata otvorena.



''To mi nekada zadaje etiketu u Hrvatskoj, zadaje mi neke poteškoće. Ali ne znam drugačije. Ja sam ona osoba kao svi idu autoputom, svi idu desno, ja idem lijevo. Ne znam drugačije, ne želim drugačije i ako tako treba biti neka bude'', govori.

Mediji su je nedavno prozvali i novom Severinom. A zbog takvih je usporedbi, kaže, počašćena.



''Nije da sam to prvi put tada pročitala i čula sam puno puta. Ja sam sjećam se kao klinka možda, možda je to bila 2007. u osnovnoj školi čekam bus na stanici i pjevam gas gas i kao ja to želim biti. Već sam u jednom intervjuu rekla, iskoristit ću to opet, ako sam u toj ladici sa Seve na hrvatskoj sceni, u dobroj sam ladici i na dobrom sam putu zato što mislim da je Severina najveća hrvatska zvijezda'', zaključila je Natalie.

I zato nastavlja pohod na scenu. A svakim svojim projektom namjerava ići korak naprijed i prelaziti vlastite granice.

