Neka od najvećih imena domaće scene prvi put u povijesti dijelila su pozornicu

Humanitarni koncert ''Veliko purgersko srce'' na istom je mjestu okupio sve one koji podjednako uživaju u glazbi i nogometu, a sve sa svrhom pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Tko je strastveni navijač među glazbenicima i na koji se način trude svijet učiniti ljepšim mjestom, otkrili su Sanji Jurković za In magazin!