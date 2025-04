Našem poznatom chefu kći je promijenila život, ali i dalje nalazi vremena za humanitarni rad

Naš poznati chef Mario Mandarić, posljednih godinu dana, u novoj je ulozi. Onoj oca. Kćerkica Mia okrenula mu je, kaže, svijet za 180 stupnjeva i u potpunosti promijenila perspektivu. No i dalje pronalazi vremena za humanitarni rad. Kakav? Doznala je Dorotea Filipaj za In magazin.

''Danas smo se okupili ovdje da školi Slava Raškaj pomognemo napraviti vrt'', otkrio je Mario.

Štićenici doma s Marijem zasukali su rukave i posadili začinsko bilje, povrće i voće.

''Preko inicijative Biraj Zeleno ja već dugo radim sa školom SR i zaljubio sam se u ekipu ovdje, svi su tako dobri. Radimo dosta edukacija u njihovoj školi o zero wasteu, podižemo svijest o otpadu u restoranskoj industriji i kućnom otpadu hrane'', govori Mario.

A ovo nije jedina humanitarna priča u kojoj sudjeluje najpoznatiji omiški chef. Mario je sa suprugom Mateom pokrenuo hvalevrijedan projekt u Africi. Naime, par je donio pitku vodu u afrička sela.



''Odemo tamo možda svako nekoliko godina vidjeti kako to napreduje, ali dosta je to teško za proći i vidjeti, kad vidiš odrasle ljude od 70 godina kako plaču od sreće jer vide vodu ispred sebe, ne znaš šta da kažeš... Ja sam stvarno ponosan što smo došli do toga da nakon što smo izgradili 1 bunar, da se javljaju ljudi, da uspijemo srušiti tu cijenu i da dođemo do toga da smo u 2 godine sagradili 200 bunara jer jedan bunar utječe na živote više od 450 ljudi tamo'', priča Mario.

A i njegov se život znatno promijenio. Prije nešto manje od godinu dana, stigla je Mia.



''Perspektiva mi se promijenila komplet. Sad mi je ona broj 1, sve šta radim, radim s mišlju o njoj'', govori.

Vlasnik restorana s Michellinovom zvjezdicom brzo je kćerkicu prilagodio na život ugostitelja.

''Vodimo je svugdje sa sobom, otkad se rodila. Naravno da dobro jede, mala ima dva restorana, mora dobro jesti'', kaže.

Utjecao je i na mlade kuhare i slastičare koje obučava u Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj.



Veselimo se vidjeti rezultate ove pozitivne priče!

