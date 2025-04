Rukometni divovi protiv glumačkih zvijezda! Okršaj u kojem se sredstva nisu birala

Podijeli

Bilo je tu dramatičnih napuštanja terena, isključenja, prigovora na račun pristranog suca, no na kraju su ipak pali zagrljaji i osmijesi. Naši domaći glumci, predvođeni Goranom Navojcem, ušli su u sportski okršaj s rukometašima Zagreba. Bila je to tek priprema za ozbiljano odmjeravanje snaga s političarima, na skorašnjem BOK festivalu. Naša Aleksandra Keresman za In magazin je doznala tko glumata na terenu, a tko igra prljavo.