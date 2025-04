Ivan Šarić i Korana Gvozdić o najtežim trenutcima u životu i ljubavi koju im je donio sin Oliver

Sin stand-up komičara Ivana Šarića i nekadašnje TV voditeljice Korane Gvozdić, Oliver, proslavio je četvrti rođendan, no ovim roditeljima rođendani njihova sina su bujica emocija. Oliver se rodio kao Palčić, dva mjeseca prije termina, pa su porođaj i prvih nekoliko tjedana za vrijeme Covida, bili velik izazov. Svoju inspirativnu priču o ljubavi podijelili su s nama, a Šarić je svoj život pretočio u nastup. Detalje ima naš Davor Garić.

''Oliver je naš blagoslov! Mali je, ali je veliki blagoslov'', rekao je Ivan Šarić o sinu kojeg je dobio s Koranom Gvozdić.



U domu Korane Gvozdić i Ivana Šarića mnogo je razloga za slavlje. Njihov je Oliver proslavio četvrti rođendan. Za ove roditelje, svaki je rođendan njihova anđela prava bujica emocija.

TON: KORANA GVOZDIĆ, marketinška stručnjakinja

''Prisjećanje na trenutak kad se rodio, kako je sve to prolazilo, kako smo došli sad tu di jesmo, kako je sve super na kraju završilo. Baš je ups and downs što se tiče emocija, i radost i sjeta i sve, kako je već četiri godine prošlo. Iz male bebice smo dobili konkretnog dečka! Veliki dečko'', priča Korana.

''Kako je Oliver palčić, dva je mjeseca ranije rođen, tih prvih godinu dana, pogotovo sam trenutak kad je došao na svijet, je bio sve samo ne ludilo i veselje, bilo je izazovno. Bio je dosta u inkubatoru, bili smo u bolnici pet i pol tjedana, cijela priča je bila malo tako teža. Već sam o tome pričala i treba možda češće pričati u o takvim stvarima jer pogotovo u medijima i općenito ljudi imaju više tendenciju pričati lijepe stvari. Gledamo trudnice koje vježbaju do zadnjeg dana, putovanja, jedu sve i svašta, a zapravo jako velik broj žena samu trudnoću i sam porod, imaju izazovne periode i trenutke. Ja sam za to da tko ima hrabrosti da transparentno priča o tome'', smatra Korana.



Prvi dani, pa i tjedni, zbog covida i mjera opreza, dodatno su bili otežani pa Ivan nije mogao biti uz Koranu. Dolazio joj je pod prozor bolničke sobe.



''Njegova sama prisutnost, čak i ispred bolnice kad je samo mahao, ja na drugom katu, a on dolje... S nekim ljudima znači čak i tišina. Mi bi imali video poziv, gledali bi jedan u drugog, nije tu bilo ne znam nekih velikih riječi, u tim trenutcima ti velike riječi niti puno ne znače. Treba ti onih par ljudi koji će te razumjeti'', priča Korana.



Danas je to sve iza njih, a Oliverov osmijeh briše sva bolna sjećanja. Iako je s ovim šećerom teško biti strog, katkad se i to mora.



''Ja se trudim i ja jesam, ali ona je stroža. Ona je ta nježna nježna mama koju flipne i onda se i ja i Oliver skrivamo. Kad ona drekne i ja krenem pospremat igračke!'', priča Ivan u svom stilu.



Svoju životnu i obiteljsku priču, Šarić je pretočio u stand-up show.



''Stand up comedy show se zove the best 1984. - 2023., to je sukus nekih mojih najboljih i najdražih i fora i momenata i života''.



Jedan je show već rasprodan, a drugi je zakazan za kraj travnja. Pripremio je Šarić Hrvatima omiljene teme za smijeh.



''Od odrastanja, da li su nas roditelji tukli i kako su nas tukli, dal te mater gađala šlapom, kako se nosiš sa ženom, kako lažeš ženi, kako ona laže tebi, kako te djeca nerviraju, a opet su najveća ljubav na svijetu, svi imamo donekle isto'', objasnio je.



A ima li Korana kakvu zamjerku za njegovo razotkrivanje obiteljskih situacija u showu?



''Korana je par puta imala zamjerku na nešto u stand up-u i apsolutno ništa nije prihvaćeno..hahaha...niti će ikad biti prihvaćeno. Kad ona bude na modnoj opisti, kad bude nosila modnu reviju za Pradu, onda ja isto neću ništa reć kako hoda...'', šali se Ivan.



Sljedeće godine slavi veliku obljetnicu - 20 godina u stand-up komediji.



''Razmišljao sam kako sam zahvalan mlađem Šariću, i onom koji je bio 5 godina u stand up-u, i onom koji je bio 10 godina u stand up-u, jako sam im zahvalan koliko su se trudili, radili, kolik osu u biti bili hrabri, ludi i blesavi u pomisli da ovo može biti karijera. Ja sam im zahvalan. U ovim godinama da krećem u to, ja bih rekao ''Ne, brate, idemo radit u banci!'' I da meni Oliver kaže ''Ja ću bit stand up komičar, ja ću bit pjevač, glumac'', ja bih mu rekao ''Ajde, frajeru, gle ove što parktere bruse, koliko zarađuju!'' Razumijem svoje roditelje sad!'', kaže.



Hoće li Oliver tatinim, maminim ili nekim neistraženim stopama?



''Pa po interesu za automobile, ja mislim da će biti automehaničar! Voli dosta ples, voli pjevati... iskreno, svejedno mi je, samo da je sretan, da zna rješavati probleme s čim će se suočiti, ali neki dan kad smo ga pitali ''Koji posao želiš raditi?'' on je rekao ''Ja ne želim raditi posao!'' Tako da realno, u pravu je!'', šale se Ivan i Korana.

