Domaće zvijezde na skijama: Tko je dobio zabranu na skijalištu, a tko pronašao srodnu dušu?

Možda ne skijaju poput Zrinke Ljutić, no mnoga naša poznata lica strastveni su skijaši ili barem vole biti na snijegu. A na ovakvim se izletima redovito zabilježe i brojne anegdote. Tko je jednom Pokušao i rekao ''nikad više'', a komu su čak zabranili odlazak na skijalište, pogledajte u idućim minutama.

Na mnogim europskim, ali i nekim domaćim skijalištima, snijeg se itekako bijeli. Ako ste na nekom od njih, vjerojatno ćete vidjeti i neke od naših poznatih, zabundane i u sportskom izdanju.

''Svake godine, već 30 godina, ja ostavim sedam dana za sebe i svoje prijatelje. Potpuno anonimno odlazimo na neke planine, brdašca, skijamo, stvarno volim skijanje. Kako godine idu, tako sve manje skijam, a sve više sam po birtijama (smijeh), ali i dalje skijam dosta. Volim snijeg, ja sam atipičan Dalmatinac, volim zimu strašno'', rekao je Petar Grašo.

Mnogi kažu da tko se jednom na skijama spusti niz snježne padine, zauvijek se zaljubi u ovaj jedinstveni zimski užitak. Ili možda gotovo uvijek.

"Ni u ludilu. Moj suprug je odavno rekao da ja imam dvije lijeve noge i moram reći da je u pravu, s dvije lijeve noge ne ideš na skijanje. Jednom sam pokušala i ubila se živa i nikad više. Mislim da imam posljedice i do dana danas haha", smatra Doris Dragović.

"Snig volim, ali u toplo haha nisam od skijanja, ali volim se jako družiti. Volim snig, te male kućice i volim tu zimsku spizu", poručila je Zorica Kondža.

"Nisam znala zakočit kao što to biva u mojem životu pa sam se bacala bočno i padala stotinama puta", rekla je Maja Bajamić.

Svojih se padova na skijama itekako dobro sjeća Indira.

"Padala sam konstantno i onda dolazi simpatični dečko od 10 godina i staje, ja se ne mogu dići, a on veli nešto na njemačkom. Do you speak English? Trebaš pomoć, ako ti meni pomogneš, odosmo mi kvragu - ja telefon u ruke, Miroslave, birtija majka", ispričala je Indira.

Brojne anegdote zabilježila je i Ella Dvornik, a pogotovo pamti one kad je kao djevojčica planine posjećivala s roditeljima.

"Mom tati su jednom prilikom zabranili da ide na skijalište jer je pobrao cijelu školu penzionera tako da je uvijek bilo zanimljivo ić na skijanje s njima", ispričala je Ella.



No pokoji pad ili pak bolovi u mišićima ne mogu spriječiti Damira Kedžu da uživa u omiljenom sportu. Skijati je naučio kao dijete i onda se nakon višegodišnje stanke ponovno zaljubio.



"Ja nisam tipični ljubitelj skijanja. Ja zbilja od 9-16 skijam. Kod mene nema ono ići ćemo popit nešto, pojest nešto, ne, ja skijam cijeli dan i onda ne idem ni poslije van, nego sam toliko umoran da onda legnem i spavam do drugog jutra. Obožavam skijanje", kaže Damir Kedžo.

Velik zaljubljenik u skijanje je i Sandi, koji odlazak na skijališta ne propušta. No jedan takav snježni izlet posebno pamti jer je ondje upoznao suprugu Ilinu.



"Imala je nekakvu trenirku i otraga je pisalo ''skandal'', ja sam rekao stvarno je skanda kako to dobro izgleda. (I pala je na to?). Ha-ha, a mislim, ne znam je l' pala baš na to, ali je to bilo tako. Izgledalo je pravo romantično jer sam ja gitaru imao i sve je nekako ta energija koju sam svirao bila upućena njoj, ona je to prepoznala i glavni trenutak njezine spoznaje da sam ja i apsolvent na pravnom faksu i onda je rekla ̋e sad sam gotova ̋ jer ona je završila pravo, ona je odvjetnica, tako da imamo o čemu razgovarati u životu", nasmijao se Sandi.

Supruga danas, kaže, ne skija.

"Ja uvijek tvrdim da je ona mene zeznula zapravo jer je smo se mi upoznali na skijanju, ali ona tvrdi da je ona svoje skijanje ostvarila u smislu da je našla frajera svog života, ja se nadam da jesam jer ona je žena mog života. Tako da ona je naučila skijati dovoljno da me zavede i sad više ne mora", dodao je Sandi.

Bez obzira na to jeste li vrsni skijaši ili su vam doseg snježne radosti sanjkanje i grudanje, vrijeme provedeno na snijegu i svježem planinskom zraku idealan je bijeg od svakodnevice, a u Hrvatskoj idiličnih snježnih obronaka ima napretek.

