Nespretni padovi i druge anegdote

Domaće zvijezde na skijama: Tko je dobio zabranu na skijalištu, a tko pronašao srodnu dušu?

Piše Dijana Kardum/H.L., Danas @ 21:07
Sandi Cenov Sandi Cenov Foto: In Magazin

Možda ne skijaju poput Zrinke Ljutić, no mnoga naša poznata lica strastveni su skijaši ili barem vole biti na snijegu. A na ovakvim se izletima redovito zabilježe i brojne anegdote. Tko je jednom Pokušao i rekao ''nikad više'', a komu su čak zabranili odlazak na skijalište, pogledajte u idućim minutama.

