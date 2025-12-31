Najveseliji doček Nove godine: Bojan Jambrošić rasplesao mališane na Cvjetnom trgu

Bojan Jambrošić svojim je nastupom donio pjesmu, ples i sjajnu energiju koja je Cvjetni trg pretvorila u pravo blagdansko slavlje.
Cvjetni trg u Zagrebu u prijepodnevnim je satima pucao od veselja, smijeha i dječje energije. Hrvatska metropola je i ove godine organizirala obiteljski doček Nove godine koji je privukao brojne obitelji s mališanima. Šarene trake, konfeti i baloni pretvorili su središte grada u pravu blagdansku pozornicu, a dobra atmosfera osjećala se na svakom koraku.
Za glazbeni vrhunac pobrinuo se Bojan Jambrošić, koji je hitovima i energičnim nastupom podigao atmosferu.
Bojan Jambrošić Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Čar cijelom događanju dao je i Dječji zbor Zagrepčanke i dečki, čiji su nastupi izmamili osmijehe i oduševljenje publike te dodatno naglasili blagdanski ugođaj.
Proslava dječje Nove godine na Cvjetnom trgu Foto: Neva Zganec/PIXSELL
U gomili se mogao vidjeti i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, koji je pratio program i pozdravio okupljene.
Tomislav Tomašević, Bojan Jambrošić Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Tomislav Tomašević Foto: Neva Zganec/PIXSELL
