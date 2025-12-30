Joško Gvardiol više ne skriva novu ljubav! S lijepom plavušom snimljen je u novom izlasku

Nakon što je medije obišla vijest o njihovoj vezi, Joško Gvardiol i Lu Mastrović pojavili su se zajedno na rođendanu brenda Izabel Kovačić Lunilou.

Ovo božićno razdoblje medije je obišla vijest o našem Vatrenom Jošku Gvardiolu koji je u središtu Zagreba na Badnjak ulovljen u zagrljaju atraktivne djevojke, za koju je portal Teleskop kasnije utvrdio kako je u pitanju Zagrepčanka Lu Mastrović.

Jedan od najpoželjnijih neženja u Hrvatskoj s mladom studenticom veterine je u vezi posljednjih nekoliko mjeseci, a nakon što su u javnost izašle fotografije njih dvoje, na redu je došao i prvi zajednički formalni izlazak.

Galerija 25 25 25 25 25

Joško Gvardiol - 2 Foto: Instagram

Joško Gvardiol Foto: Dubrovnik Boat Adventure/Facebook

Joško Gvardiol Foto: Zags Caffe/Instagram

Pogledaji ovo inMagazin Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Kad mi frendice kažu nisi nikad spavala, a tek sad...''

Igrač Manchester Cityja i tri godine mlađa plavuša, koja se u djetinjstvu bavila taekwondom, a sada radi i kao instruktorica skijanja, pojavili su se na obilježavanju 10. godišnjice rada brenda Lunilou Izabel Kovačić, čiji suprug Mateo igra skupa sa stasitim Gvardiolom. Parovi su zajedno pozirali, a njihovu zajedničku sliku možete pogledati na OVOJ poveznici (deseta fotografija u galeriji).

Joško Gvardiol u splitskom baru Foto: Instagram

Mateo Kovačić i Joško Gvardiol za Lunilou - 2 Foto: PR

Mateo Kovačić i Joško Gvardiol za Lunilou - 5 Foto: PR

Ovo nije prva suradnja Gvardiola i Luniloua. Sredinom godine zajedno s Kovačićem je surađivao na promotivnoj kampanji, o čemu više pročitajte OVDJE.

Lu na Instagramu ima zaključan profil na kojem ju prati gotovo 1800 ljudi. Izvori bliski njezinoj obitelji opisali su je kao društvenu osobu, otvorenu i srdačnu, te da je dosta vezana za Kraljevicu, otkud joj potječu baka i djed.

S kime je još Gvardiol proveo Badnjak, pogledajte OVDJE.

