Joško Gvardiol na Badnjak snimljen s misterioznom plavušom u zagrljaju, pao je i poklon!

Joško Gvardiol proveo je Badnju večer u Zagrebu u društvu prijatelja i nepoznate plavuše, s kojom je razmijenio zagrljaje i poklonio joj ruže.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol provodio je Badnju večer u centru Zagreba u opuštenom ambijentu s prijateljima, no druženje je ubrzo postalo zanimljivo kad im se pridružila misteriozna plavuša u sivoj bundi. Par je započeo razgovor, a kasnije su uslijedili i topli zagrljaji, što su zabilježili i fotografi.

"Prvo je pričao s tom damom, a onda su se grlili. I tako do kraja večeri. Kupio je cijeli buket ruža. Dao ga je njoj, a podijelio je ruže i djevojkama u društvu. Ne znam, imao sam dojam kao da se ne znaju dugo", ispričao je izvor za 24sata.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pjevala je veliki božićni hit, a umrla na sam Božić: Tragična priča pjevačice čiju pjesmu svi znaju

"Ljudi su ih gledali. Mislim da nisu htjeli biti neugodni. Vjerojatno ga neki nisu ni prepoznali", dodao je.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Joško Gvardiol - 2 Foto: Joško Gvardiol/Instagram

Gvardiol, jedan od najzapaženijih hrvatskih nogometaša, često privlači poglede gdje god se pojavi, a njegov privatni život prava je enigma za javnost. Iako se spekulira o njegovim ljubavnim vezama, malo se toga pouzdano zna, osim da ga privlače starije žene.

Joško Gvardiol - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Tijekom Svjetskog prvenstva mlađahni Gvardiol, tada 20‑godišnjak, bio je u središtu pozornosti zbog sjajnih nastupa, a u HRT‑ovoj emisiji Knjaz kod vatrenih iskreno je govorio i o svom ljubavnom statusu.

Kad ga je voditelj pitao kakvu djevojku voli, odgovorio je iskreno: "Boja kose nije važna, ali volim plave oči. I da bude niža od mene, da barem u nečemu budem glava obitelji!" Joško Gvardiol - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zanosna novinarka uživa u čarima trudnoće, uskom haljinom istaknula sve veći trbuščić

Kad je novinar spomenuo da voli malo starije, Gvardiol je to potvrdio: "Malo starije, da, da. Sav sam u tom điru."

Galerija 25 25 25 25 25

Kao svoje top tri najatraktivnije žene na svijetu naveo je Angelinu Jolie, Shakiru i Jennifer Lopez.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Božić kod Marka Grubnića izgleda bajkovito, pogledajte njegov tradicionalni blagdanski stol!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovo je sve! Morate vidjeti kako je Celine Dion obožavateljima čestitala blagdane

Pogledaji ovo Zanimljivosti Smrt vlasnika bezvremenskog hita na sam Božić šokirala je svijet, medijske stupce punio je i ljubavnim životom