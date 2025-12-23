Pjevala je veliki božićni hit, a umrla na sam Božić: Tragična priča pjevačice čiju pjesmu svi znaju

Eartha Kitt bila je žena čiji je zavodljivi glas obilježio božićne blagdane diljem svijeta, ali čiji je život, daleko od svjetala pozornice, bio ispunjen borbom, nepravdom i sudbinom koja je na kraju tragično zaokružena upravo na Božić.

Eartha Kitt bila je jedna od najupečatljivijih i najautentičnijih umjetnica 20. stoljeća – pjevačica, glumica, plesačica i aktivistica čiji je život bio jednako dramatičan i snažan kao i njezin glas.

Iako ju je svijet zauvijek zapamtio po bezvremenskom božićnom hitu ''Santa Baby'', iza zavodljive interpretacije krila se životna priča obilježena siromaštvom, rasizmom, političkim progonom i velikim povratkom.

Eartha Kitt - 6 Foto: Afp

Rođena je 17. siječnja 1927. godine u Južnoj Karolini kao Eartha Mae Keith. Djetinjstvo joj je bilo iznimno teško – odrasla je u siromaštvu, a često se navodi da je bila dijete silovanja, što je dodatno obilježilo njezin identitet i odnos prema svijetu. Zbog tamnije puti bila je marginalizirana čak i unutar afroameričke zajednice, a kao djevojčica selila se od jedne do druge obitelji, nikada ne osjećajući pravu sigurnost.

Spas i bijeg pronašla je u umjetnosti. Nakon što se preselila u New York, započela je karijeru kao plesačica, a ubrzo je njezin dubok, prepoznatljiv glas postao njezin zaštitni znak. Govorila je nekoliko jezika i nastupala diljem svijeta, a 1950-ih godina probila se i u Hollywood te na Broadway.

Eartha Kitt - 2 Foto: Afp

Godine 1953. snimila je pjesmu ''Santa Baby'', koja je gotovo preko noći postala božićni klasik. Pjesma je bila drugačija – provokativna, duhovita i senzualna – baš poput Earthe Kitt. I danas se smatra jednom od najpoznatijih božićnih pjesama svih vremena.

Na vrhuncu slave, 1968. godine, Eartha Kitt doživjela je dramatičan preokret u karijeri. Tijekom večere u Bijeloj kući, pred tadašnjom prvom damom Lady Bird Johnson, otvoreno je kritizirala Vijetnamski rat i američku politiku. Njezine riječi izazvale su šok, a posljedice su bile brutalne – našla se na crnoj listi, ostala bez posla u SAD-u i praktički prognana iz američke industrije zabave.

Sljedeće godine provela je radeći u Europi, gdje je bila daleko cjenjenija nego u domovini. Iako slomljena, nikada se nije odrekla svojih stavova.

Eartha Kitt - 5 Foto: Afp

Tek 1980-ih i 1990-ih Eartha Kitt doživljava veliki povratak u SAD. Nova generacija publike upoznala ju je kroz filmove, televiziju i kazalište, a posudila je i glas legendarnom liku Yzme u animiranom filmu The Emperor’s New Groove. Osvojila je nagrade, priznanja i napokon dobila poštovanje koje joj je desetljećima bilo uskraćeno.

Eartha Kitt - 4 Foto: Profimedia

Sudbina je htjela da žena koja je otpjevala jedan od najpoznatijih božićnih hitova umre upravo na Božić – 25. prosinca 2008. godine, u 81. godini života, nakon borbe s rakom debelog crijeva. Vijest o njezinoj smrti simbolično je odjeknula diljem svijeta, dodatno učvrstivši njezin status legende.

Eartha Kitt - 1 Foto: Afp