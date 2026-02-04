Sjećate se Lucasa Scotta? I s 44 godine jednako je neodoljiv i mišićav

Chad Michael Murray danas ima 44 godine, ali šarm koji ga je proslavio početkom 2000-ih i dalje je prisutan.

Dramska serija ''Sullivan's Crossing'' napokon je ugledala svjetlo dana i u Hrvatskoj, a već na prvu osvaja toplom pričom i emotivnom atmosferom.

U središtu radnje nalazi se životna prekretnica koja vodi prema malom mjestu, novim počecima i starim tajnama, a u glavnoj ulozi ponovno gledamo dobro poznato lice – Chada Michaela Murrayja. Glumac koji je obilježio početak 2000-ih tom se ulogom vratio emotivnoj televizijskoj drami, žanru u kojem je i stekao svjetsku popularnost.

Chad Michael Murray Foto: Profimedia

Murray je postao jedno od najprepoznatljivijih imena svoje generacije zahvaljujući seriji ''One Tree Hill'', u kojoj je utjelovio košarkaša i srcolomca Lucasa Scotta. Upravo ga je taj projekt početkom 2000-ih učinio jednim od najvećih televizijskih zavodnika i miljenikom publike diljem svijeta.

Chad Michael Murray Foto: Profimedia

Govoreći o naglom uspjehu koji je doživio vrlo mlad, Murray je kasnije iskreno priznao da u tom trenutku nije bio svjestan koliko je zapravo velik postao.

''Nikad ne znaš dok si usred toga. A mislim da je problem ako to uopće shvatiš u tom trenutku. Ako znaš da si 'taj tip' i da si u centru pažnje, ego se vrlo lako napuhne'' rekao je glumac svojedobno, piše People.

Chad Michael Murray Foto: Profimedia

S odmakom od godina, priznaje da je više naučio iz pogrešaka nego iz uspjeha.

''Naučio sam više iz onoga što sam zeznuo nego što bih ikada naučio da mi je karijera samo nastavila rasti'', istaknuo je.

Dodao je i da vjeruje kako bi ga stalni uspjesi u tom razdoblju mogli odvesti u pogrešnom smjeru.

''Da sam samo nastavio pobjeđivati, mislim da bih se vjerojatno uništio. U to vrijeme pobjeda nije bila rješenje. Kao da je netko rekao: 'U redu, usporimo malo. Trebaš se malo spustiti.' Danas sam na tome zahvalan'', priznao je.

Chad Michael Murray Foto: Profimedia

Nakon odlaska iz serije "One Tree Hill" 2009. godine njegova se karijera nakratko smirila, a sam je kasnije priznao da je tek s vremenom shvatio koliku moć ima industrija zabave te koliko je važno poštovati ljude, trenutke i prilike koje dolaze.

Kada govorimo o njegovu privatnom životu, u mladosti je bio na glasu preljubnika. Pokušao se smiriti s kolegicom iz ''One Tree Hilla'', Sofijom Blush – vjenčali su se 2005. godine, ali je ona samo pet mjeseci kasnije podnijela zahtjev za poništenje braka. Tada je priznala medijima da se osjećala potpuno slomljenom jer je smatrala da se nikada neće razvesti.

Chad Michael Murray, Sophia Bush Foto: Afp

"Bili smo glupi klinci koji uopće nisu trebali biti ni u vezi, a kamoli u braku", izjavila je Sophia 2018. godine.

Chad je godinama kasnije priznao da ga je razvod duboko pogodio te da je mislio kako nikada više neće voljeti, ali to se nije dogodilo.

Već je godinama sretan u ljubavi – sreću je pronašao s lijepom glumicom Sarah Roemer. Par se upoznao na snimanju televizijske serije "Chosen" 2014. godine, a nekoliko mjeseci kasnije počelo se šuškati da su se vjenčali i da očekuju svoje prvo zajedničko dijete. Glasine su se pokazale točnima, a danas par ima sina i dvije kćeri.

Danas Chad Michael Murray ima 44 godine, a godine ga, barem izvana, nisu puno promijenile. I dalje je u zavidnoj formi, mišićav i karizmatičan, a žene ga obožavaju jednako kao i na vrhuncu njegove slave.

Povratkom na male ekrane u seriji ''Sullivan’s Crossing'' pokazao je da je danas zreliji glumac, ali i dalje itekako prisutan kao jedan od najomiljenijih televizijskih zavodnika.

