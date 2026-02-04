Marko Kutlić zaintrigirao fanove objavom: ''Nakon dugo traženja i lutanja napokon sam je sreo...''

Prije nastupa na Dori Marko Kutlić uživao je u zimskim radostima, a pohvalio se simpatičnim fotografijama sa snijega i duhovitim opisom.

Naš pjevač Marko Kutlić podijelio je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama prizore zimskih radosti.

Naime, pozirao je uz velikog snjegovića, naslonjen na njega kao da je riječ o pravoj osobi, dok u ruci drži zalogaj i uživa u zimskom odmoru, s planinama u pozadini.

Na drugoj fotografiji vidi se kako grli snjegovića, a treća ponovno prikazuje opuštenu atmosferu i bezbrižno uživanje na snijegu. Cijeli prizor djeluje razigrano i šaljivo, što je Kutlić dodatno naglasio i opisom objave.

''Nakon dugo traženja i lutanja napokon sam je sreo – svoju neotuđivu. Osjećaj isti kao prvi put. Susret sladak kao grijeh'', našalio se glazbenik, jasno dajući do znanja da ne govori o ljubavi, već o snjegoviću, koji mu je očito uljepšao zimski dan.

Kutlića ćemo uskoro gledati na Dori, a za naš portal progovorio je o životu na ulicama Italije i brojnim drugim detaljima. Intervju je OVDJE.

