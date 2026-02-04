U 56. godini preminula zvijezda hit-serije, uzrok smrti još nije poznat

Glumac Gerardo Taracena, poznat po ulozi Pabla Acoste u Netflixovoj seriji "Narcos: Mexico", preminuo je u 56. godini, a uzrok smrti zasad nije poznat.

Jedna od zvijezda popularne Netflixove serije "Narcos: Mexico", Gerardo Taracena, preminuo je u 56. godini.

Za sada uzrok smrti, koji je naveden kao nepoznat, nije objavljen niti se o njemu nagađalo. Njegovu smrt u nedjelju je objavila Meksička akademija filmske umjetnosti i znanosti. Organizacija ga je opisala kao temeljnog glumca meksičke kinematografije, čija je prisutnost na ekranu ostavila snažan, iskren i duboko ljudski trag.

Taracena je rođen u Mexico Cityju 1970. godine te je studirao dramsku umjetnost na Sveučilišnom centru za kazalište Nacionalnog autonomnog sveučilišta Meksika. Kasnije je radio na televiziji i u filmovima, a bio je i profesionalni plesač.

Gerardo Taracena - 3 Foto: Profimedia

Glumio je u filmu "Apocalypto" iz 2006. godine, koji govori o drevnom majanskom kraljevstvu na vrhuncu njegove moći; film je režirao Mel Gibson.

Taracena je također radio s Denzelom Washingtonom i Dakotom Fanning na kriminalističkom trileru "Man on Fire" iz 2004. godine.

Imao je ulogu u filmu "The Violin" iz 2007. godine s Ángelom Tavirom, a pohvale je dobio za svoju ulogu u filmu "Sin Nombre" iz 2009. godine s Paulinom Gaitán.

Gerardo Taracena - 4 Foto: Profimedia

Glumac je također imao manju ulogu uz Brada Pitta i Juliju Roberts u filmu "The Mexican" iz 2001. godine. No, najveći uspjeh ostvario je na malim ekranima u seriji "Narcos: Mexico", spin-offu serije "Narcos", koja se prikazivala tijekom triju sezona.

Gerardo Taracena - 2 Foto: Profimedia

Glumio je krijumčara droge Pabla Acostu u 11 epizoda od 2018. do 2020. godine. Njegovu bogatu američku djevojku Mimi Webb Miller glumila je Sosie Bacon, kći Kevina Bacona i Kyre Sedgwick.

U glumačkoj postavi bili su i Michael Peña, Diego Luna, Tenoch Huerta, Alyssa Diaz, Joaquín Cosío, Alejandro Edda i Matt Letscher.

"Narcos: Mexico" bavio se meksičkim narkokartelima 1980-ih, u vrijeme kada je Félix Gallardo vodio kartel Guadalajara i izgradio carstvo dilera droge.

Gerardo Taracena - 1 Foto: Profimedia

Taracena je bio vrlo cijenjen u svom rodnom Meksiku. Dobio je nominacije za tri nagrade Ariel, koje se dodjeljuju najboljim meksičkim filmovima.

