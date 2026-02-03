Pjevačica slavnog benda nakon teške dijagnoze kćerkica prekinula zaruke, otkrila je potresan razlog

Jesy Nelson prvi put je iskreno progovorila o prekidu sa Zionom Fosterom. Do njihovog kraha došlo je samo nekoliko tjedana nakon što je progovorila o bolesti njihovih blizanki.

Jesy Nelson, bivša članica popularne britanske grupe Little Mix, u emotivnom intervjuu potvrdila je prekid zaruka sa Zionom Fosterom. Do njihovog kraha došlo je samo nekoliko tjedana nakon što je javno progovorila o dijagnozi rijetke bolesti njihovih blizanki, Ocean Jade i Story Monroe.

U emotivnom intervjuu za Daily Mail, Jesy je priznala da su traumatični mjeseci koji su iza njih ostavili dubok trag na njihov odnos. Kako kaže, dinamika se među njima promijenila, a sve su snage usmjerili na ono najvažnije – dobrobit svojih kćeri.

''Prošli smo kroz iznimno teško iskustvo. Naše djevojčice sada su naš apsolutni prioritet. Želimo im pružiti mir, ljubav i pozitivnu energiju, a nakon svega što smo proživjeli, jednostavno više nismo funkcionirali kao par. To je bilo razumljivo'', iskreno je rekla Jesy.

Jesy Nelson, Zion Foster Foto: Profimedia

Dodala je kako su, unatoč prekidu, ostali u dobrim odnosima i zajedno brinu o kćerima.

''I dalje smo prijatelji i ujedinjeni kao roditelji. U ovom trenutku najvažnije je biti najbolji mogući roditelj'', dodala je.

Jesy Nelson, Zion Foster Foto: Profimedia

Majčinstvo je za Jesy započelo vrlo izazovno. Tijekom trudnoće doznala je da nosi jednojajčane blizanke koje dijele posteljicu te da su imale sindrom transfuzije između blizanaca, rijetko i rizično stanje. Iako su djevojčice rođene zdrave, šest mjeseci kasnije stigla je dijagnoza spinalne mišićne atrofije, koja je u potpunosti promijenila njezin život.

Danas se Jesy aktivno zalaže za uvođenje obaveznog testiranja novorođenčadi na spinalnu mišićnu atrofiju, ističući koliko rana dijagnoza može biti presudna. Ne skriva da osjeća tugu i ljutnju jer bolest njezinih kćeri nije otkrivena na vrijeme.

''Idem dan po dan. Ako razmišljam predaleko unaprijed, postane preteško. Najvažnije mi je da su djevojčice dobro i sretne – to je sve što sada mogu poželjeti'', rekla je.

Cijela priča dodatno dobiva na težini uoči izlaska njezine dokumentarne serije ''Jesy Nelson: Life After Little Mix'', u kojoj će gledatelji ispred malih ekrana vidjeti i sretan period njezine veze sa Zionom. Samo nekoliko mjeseci prije prekida opisivala ga je kao svog ''najboljeg prijatelja'' i osobu uz koju se osjećala sigurno. Život joj je, priznaje, donio neočekivane izazove, ali jedno je sigurno – Jesy danas snagu pronalazi u majčinstvu i bezuvjetnoj ljubavi prema svojim kćerima.

