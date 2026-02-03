Znate li o kome je riječ? Otac joj je ikona televizije, ali njihov odnos nije uvijek bio idiličan

Sama je izgradila svoju karijeru i tvrdi da u onome što je postigla poznato ime njezina oca nije imalo nikakve veze.

Njezin otac veliki je holivudski komičar koji već desetljećima radi na hit-serijama. Pojavljivao se i u "Kafiću Uzdravlje" i u "Frasieru", čime je postao TV ikona svoje generacije.

Postoji i obiteljska poveznica s emisijom "Prave kućanice s Beverly Hillsa" (RHOBH) jer je njezin otac bio u vezi s jednom od plavokosih zvijezda tog realityja s Brava.

Kelsey Grammer - 2 Foto: Profimedia

Ova lijepa dama ima vlastitu karijeru – bila je Miss Teen Malibu, a glumila je i u TV serijama i filmovima kao što su "Ubojite iluzije" i "Božićna inspiracija".

Ranije ovog tjedna 33-godišnja zvijezda nosila je crno i zablistala na otvorenju trgovine nakita Brilliant Earth u Beverly Hillsu.

Kelsey Grammer - 3 Foto: Profimedia

Riječ je o Greer Grammer. Njezin otac je Kelsey Grammer, koji je bio u braku s Camille Grammer iz RHOBH-a.

U studenom je oštro odgovorila na tvrdnje da je "nepobeba" otkrivši da je veći dio djetinjstva bila otuđena od oca.

Greer Grammer - 3 Foto: Profimedia

Greer je sama gradila svoj holivudski put ulogama u MTV-jevoj seriji "Awkward", "Obitelj Goldberg" i Netflixovu filmu "Ubojite iluzije".

Odrasla je i natječući se na izborima ljepote, 2008. je osvojila titulu Miss Teen Malibu. Kasnije se pojavila uz oca u drugoj sezoni obnove serije "Frasier".

Greer Grammer - 2 Foto: Profimedia

Ipak, inzistira da njezin životopis nema veze s obiteljskim vezama. Štoviše, tvrdi da te veze gotovo nisu ni postojale.

"Najveća zabluda o meni, i nikad ne znam kako o tome govoriti osim da se emotivno 'ispraznim', jest to da nisam poznavala svog oca do svoje 16. godine", objasnila je u nedavnom gostovanju u podcastu Pretty Basic.

Kelsey (70) i Greerina majka, stilistica Barrie Buckner, razišli su se ubrzo nakon njezina rođenja i tada je započela udaljenost.

Kelsey Grammer - 1 Foto: Profimedia

"Moj tata je otišao kad sam imala četiri godine i nisam ga ponovno vidjela sve do svoje 16. Tehnički sam ga jednom vidjela kad sam imala 11 i pobjegla sam. Bilo je to u Blockbusteru. Doslovno sam pobjegla."

Pravi susret dogodio se tek desetljeće kasnije, i to sasvim slučajno.

"Kad sam imala 16, naletjela sam na njega na prodajnom mjestu božićnih drvaca. Prišao mi je i pitao: 'Jesi li ti Greer?' A ja sam odgovorila: 'Da, jesam.' Onda je rekao: 'Ja sam...' A ja sam rekla: 'Znam tko si. Duh.'"

Greer Grammer - 7 Foto: Profimedia

Kelsey joj je dao svoj broj telefona, a već tjedan dana kasnije zajedno su ručali, što je označilo početak dugo očekivanog odnosa. Dodaje i da još uvijek, uz terapiju, razrješava emocionalne posljedice njihove dugogodišnje otuđenosti.

Od ponovnog zbližavanja otac i kći često su viđeni zajedno u javnosti. Dijelili su i ekran kada se Greer pojavila u novoj verziji "Frasiera" glumeći Alice, odraslu kćer Frasierove bivše radijske suradnice Roz Doyle, koju tumači Peri Gilpin.

Greer Grammer - 7 Foto: Profimedia

U međuvremenu, Kelsey je ove godine dobio osmo dijete sa svojom četvrtom suprugom Kayte Walsh (46).

Par, koji je u braku 14 godina, već ima troje djece – kćer Faith (13) te sinove Kelseyja Gabriela (11) i Audena Jamesa (8).

