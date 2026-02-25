Privremena pauza ili nešto više? Drama potresa popularni ženski bend!

Jedna od najpopularnijih svjetskih grupa posljednjih dana nalazi se u središtu rasprave. Privremeni odlazak članice Manon Bannerman otvorio je raspravu o diskriminaciji, podijelio obožavatelje i potaknuo podršku velikih glazbenih zvijezda.

Jedna od trenutačno najpopularnijih svjetskih girl grupa, Katseye, našla se u središtu skandala koji posljednjih dana potresa glazbenu scenu, piše Daily Mail.

Sve je počelo kada je objavljeno da članica Manon Bannerman uzima ''privremenu pauzu'' iz grupe kako bi se posvetila svom zdravlju i dobrobiti. No umjesto smirivanja situacije, njezin odlazak izazvao je lavinu reakcija i otvorio ozbiljnu raspravu o rasizmu unutar pop industrije.

Grupa Katseye Foto: Profimedia

Diskografska kuća Hybe u petak je priopćila da 23-godišnja Manon privremeno napušta aktivnosti grupe zbog zdravlja. Međutim, sama pjevačica ubrzo se oglasila na društvenoj mreži WeVerse i poručila da je dobro.

''Želim da ovo čujete od mene – zdrava sam, dobro sam i brinem se o sebi. Hvala vam što brinete. Ponekad se stvari odvijaju na načine koje ne možemo u potpunosti kontrolirati, ali vjerujem u širu sliku. Hvala vam što ste uz mene. Volim vas beskrajno i jedva čekam da se ponovno vidimo'', napisala je fanovima.

Manon Bannerman Foto: Profimedia

Ta poruka dodatno je potaknula nagađanja jer je djelovala kao suptilno proturječje službenoj verziji njezina odlaska. Situacija je eskalirala kada je Manon ''lajkala'' objavu poznate komentatorice pop kulture Simply Simone, u kojoj se tvrdi da je pjevačica bila izložena ''gnusnoj mržnji'' zbog svoje rase. U objavi se navodi kako su članice mješovitih grupa koje dolaze iz različitih rasnih i kulturnih sredina često mete rasističkih napada.

Grupa Katseye Foto: Profimedia

Inače, Manon je po ocu ganskog podrijetla, dok joj je majka švicarsko-talijanskog podrijetla. Brojni obožavatelji smatraju da je upravo zbog toga bila posebno na meti negativnih komentara.

U raspravu su se uključile i poznate glazbene zvijezde. R&B pjevačice SZA i Chloe Bailey javno su stale uz Manon, kao i Normani (Fifth Harmony), Leigh-Anne Pinnock (Little Mix) i Melody Thornton (Pussycat Dolls), koje su i same u prošlosti govorile o rasnim predrasudama u industriji.

Dok dio fanova tvrdi da je Manon žrtva rasizma, drugi ističu da su i ostale članice grupe, poput Lare Raj, koja je indijskog podrijetla, također izložene diskriminaciji i rasizmu. Naravno, ima i onih koji cijelu situaciju smatraju pretjeranom te odbacuju optužbe o rasizmu, što je dodatno produbilo podjele unutar obožavatelja.

Grupa Katseye Foto: Profimedia

A tko su djevojke koje su preko noći postale svjetski glazbeni fenomen pročitajte OVDJE.

