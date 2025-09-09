Tko su djevojke koje su preko noći postale svjetski glazbeni fenomen?

Ove mlade dame svojom glasom, ali i stasom za tren su postale senzacija.
KATSEYE je nova globalna glazbena senzacija koja je u vrlo kratkom roku osvojila svijet. Grupa je nastala 2023. godine kroz reality show ''Pop Star Academy'', u kojem se 20 djevojaka iz različitih zemalja borilo za mjesto u novoj supergrupi.
Nakon višemjesečnih eliminacija, u konačnom sastavu našlo se šest članica: Manon (Švicarska), Sophia (Filipini), Daniela (SAD/Venezuela), Lara (SAD), Megan (SAD) i Yoonchae (Južna Koreja).
Svoj glazbeni put započele su pjesmama ''Touch'' i ''Debut'', no pravi proboj ostvarile su hit-singlom ''Gnarly'', koji je postao viralan i plasirao ih na Billboardove ljestvice. U lipnju 2025. izdale su svoj prvi EP ''Beautiful chaos'', koji uključuje pjesme ''Mascara'', ''Gabriela'' i ''Rodeo'', te se popeo do 4. mjesta na Billboard 200 ljestvici.
Na društvenim mrežama bilježe golemu popularnost – na TikToku ih prati više od 11 milijuna korisnika, dok na Instagramu broje više od 6 milijuna pratitelja.
Njihovi plesni izazovi, energične koreografije i jedinstveni modni stil privlače milijune pregleda, lajkova i komentara.
Na dodjeli MTV Video Music Awards 2025. zabljesnule su u svakom smislu – nastupile su uživo s pjesmom ''Gnarly'', prošetale crvenim tepihom u upečatljivim kombinacijama i kući odnijele čak dvije nagrade - one za "push izvođača godine" i "najbolju grupa".
Bez ijednog skandala, KATSEYE osvaja glazbenu i digitalnu scenu svježinom, raznolikošću i nevjerojatnom energijom. Njihova kombinacija talenta, šarma i globalnog karaktera čini ih jednom od najuzbudljivijih pojava današnje pop kulture – a s obzirom na sve što su postigle u tako kratkom vremenu, jasno je da tek dolaze.
