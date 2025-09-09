Pogledajte zbog čega je Modrićeva kći dobila ovacije cijelog Maksimira nakon fantastične utakmice

Na društvenim mrežama proširio se video na kojem Ema Modrić tehnicira loptom pored tate Luke Modrića.

Nakon pobjede Hrvatske protiv Crne Gore na maksimirskom stadionu, prava atrakcija dogodila se na travnjaku nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

Starija kći Luke Modrića, Ema, oduševila je okupljene svojim tehniciranjem s loptom, dok ju je tata bodrio i pljeskom nagradio svaki potez.

Luka Modrić s obitelji Foto: Instagram

S terena je sve pratila i mlađa sestrica Sofia, koja je strpljivo promatrala Emine nogometne trikove. Publika je uživala u obiteljskoj sceni, a dodatnu atmosferu donio je i spiker Frano Ridjan koji je uz smijeh i oduševljenje komentirao:

''A vidi ovo, nije krv voda! Hohoho, pa bravo, gospodična!''

Luka Modrić s obitelji - 13 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Luka Modrić s obitelji - 10 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Luka Modrić s obitelji - 11 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Ema je bez treme tehnicirala s loptom rame uz rame s jednim od najboljih nogometaša svijeta, a Luka Modrić nije skrivao ponos na talent svoje djevojčice. Ovaj simpatičan trenutak na travnjaku još jednom je pokazao da nogometna strast i ljubav prema igri žive i u mlađim generacijama Modrićevih. Video pogledajte OVDJE.

Galerija 13 13 13 13 13

Luka je Emu i Sofiju dobio u braku sa suprugom Vanjom, a imaju još i sina Ivana.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Bez imalo zadrške! Raširila je plašt i pod providnim tilom namjerno pokazala baš sve

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Prepoznajete li je? Krhki prizori oskarovke zabrinuli su javnost