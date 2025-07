Fotografije Luke i Vanje Modrić iz 2010.: Skromni počeci ljubavi koja je izdržala vrijeme, pritisak i slavu

Prije 15 godina sjedili su na zadarskoj Kalelargi kao dvoje zaljubljenih mladih ljudi, a danas su jedan od najstabilnijih i najuspješnijih parova domaće i svjetske javne scene. Priča Luke i Vanje Modrić pokazuje što se može izgraditi kad ljubav, povjerenje i zajedništvo idu ruku pod ruku.

Fotografije iz 2010. godine snimljene na zadarskoj Kalelargi prikazuju mladog Luku Modrića i njegovu suprugu Vanju u jednostavnom, opuštenom izdanju. Bez glamura, bez pompe, samo dvoje mladih ljudi, tada još na početku zajedničkog životnog puta. Danas, 15 godina kasnije, iza njih je nevjerojatna priča o ljubavi, obitelji i sportskom uspjehu bez presedana.

Luka Modrić, Vanja Modrić Foto: Filip Brala/Pixsell

Luka i Vanja upoznali su se dok je on bio mladi igrač Dinama, a ona zaposlena u menadžerskoj agenciji. Njihova veza započela je daleko od očiju javnosti, u vrijeme kada nitko nije mogao ni naslutiti da će upravo on jednog dana osvojiti Zlatnu loptu i voditi Hrvatsku do finala Svjetskog prvenstva.

Galerija 21 21 21 21 21

Na spomenutim fotografijama par ispija kavu u Zadru s prijateljima, bez tjelohranitelja i fotografa, u atmosferi koja danas djeluje gotovo nezamislivo. Tada su već živjeli u Londonu, gdje je Luka igrao za Tottenham, ali još uvijek su rado i često boravili u svom Zadru, gradu koji im je uvijek ostao dom.

Danas je Luka Modrić jedan od najcjenjenijih nogometaša na svijetu, legenda Real Madrida, vođa reprezentacije, osvajač najvažnijih trofeja u nogometu. No ono što ostaje jednako važan dio te priče jest obiteljska stabilnost koju mu pruža Vanja.

Luka Modrić, Vanja Modrić Foto: Filip Brala/Pixsell

Zajedno su izgradili život u kojem je obitelj na prvom mjestu. Imaju troje djece, sina Ivana te kćeri Emu i Sofiju, i iako ih rijetko viđamo u javnosti, poznato je koliko im je obiteljski život važan. Vanja nikad nije tražila pozornost medija, ali zna se koliko je bila ključna u Lukinu razvoju, i kao sportaša i kao čovjeka.

Luka Modrić, Vanja Modrić Foto: Filip Brala/Pixsell

U svijetu slavnih, gdje veze često pucaju pod pritiskom, Luka i Vanja Modrić ostaju simbol postojanosti, povjerenja i istinske bliskosti. Njihova priča nije nastala kad su reflektori bili najjači, ona je počela puno prije toga i zbog toga traje.

Luka Modrić, Vanja Modrić Foto: Filip Brala/Pixsell

Fotografije iz 2010. godine danas djeluju nostalgično, ali su podsjetnik na to koliko se može izgraditi kad su temelji čvrsti. Luka i Vanja tada su sjedili na Kalelargi kao dvoje mladih ljudi u ljubavi, a danas njihova priča nadahnjuje tisuće.

1/44 >> Pogledaji ovu galeriju +39 Celebrity Fotke Eve Longorije u tanga-bikiniju završile su u svim svjetskim medijima!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Nives se u očito premalom badiću javila s brodića, bujne obline vire na sve strane