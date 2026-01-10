Divlji party i kao od majke rođen! Eksplicitni kadrovi rock zvijezde obišli svijet

Yungblud je partijao gol s 50-godišnjom umjetnicom na jahti u Sydneyju, a eksplicitne kadrove su uhvatili paparazzi.
Britanski glazbenik Yungblud (pravim imenom Dominic Richard Harrison) ponovno je izazvao buru na društvenim mrežama, i to zahvaljujući provokativnom tulumu na jahti u Sydneyju, gdje je viđen potpuno gol, u društvu lokalne umjetnice Dine Broadhurst (50), poznate po svojim erotskim i akt fotografijama.
Yungblud - 1 Foto: Profimedia
Uoči australske turneje, 28-godišnji rocker odlučio se "zagrijati" partijem bez granica, a u jednom trenutku se i skinuo i okupao gol u oceanu, uz smijeh i podršku svojih prijatelja i gošće Dine, koja je na jahti uživala u minijaturnom ružičastom bikiniju.
Yungblud - 3 Foto: Profimedia
No svi oni koji se nadaju njegovoj pažnji, mogli bi ostati razočarani. Iako otvoren za provokacije, Yungblud je i dalje u vezi s pjevačicom i modnom dizajnericom Jesse Jo Stark (34). Par je imao prekid ranije 2025., no pomirili su se u kolovozu i, sudeći po posljednjim javnim izjavama, jači su nego ikad.
Jesse Jo Stark Foto: Profimedia
Yungblud - 12 Foto: Profimedia
Yungblud - 5 Foto: Profimedia
"Ona je ljubav mog života, najbolja osoba koju sam upoznao", izjavio je glazbenik.
Yungblud će australski dio turneje "IDOLS World Tour" započeti u subotu, 10. siječnja, koncertom u Sydneyju, koji je zbog velikog interesa prebačen u veću dvoranu.
Yungblud - 9 Foto: Profimedia
Yungblud - 4 Foto: Profimedia
Njegov posljednji album "IDOLS" izašao je u lipnju, uoči objave dokumentarca "YUNGBLUD: Are You Ready, Boy?", a dosad je skupio više od osam milijardi streamova diljem svijeta. Kritičari ga hvale kao jednog od rijetkih koji "vraća pravi rock u život".
