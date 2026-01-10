Divlji party i kao od majke rođen! Eksplicitni kadrovi rock zvijezde obišli svijet

Yungblud je partijao gol s 50-godišnjom umjetnicom na jahti u Sydneyju, a eksplicitne kadrove su uhvatili paparazzi.

Britanski glazbenik Yungblud (pravim imenom Dominic Richard Harrison) ponovno je izazvao buru na društvenim mrežama, i to zahvaljujući provokativnom tulumu na jahti u Sydneyju, gdje je viđen potpuno gol, u društvu lokalne umjetnice Dine Broadhurst (50), poznate po svojim erotskim i akt fotografijama.

Uoči australske turneje, 28-godišnji rocker odlučio se "zagrijati" partijem bez granica, a u jednom trenutku se i skinuo i okupao gol u oceanu, uz smijeh i podršku svojih prijatelja i gošće Dine, koja je na jahti uživala u minijaturnom ružičastom bikiniju.

No svi oni koji se nadaju njegovoj pažnji, mogli bi ostati razočarani. Iako otvoren za provokacije, Yungblud je i dalje u vezi s pjevačicom i modnom dizajnericom Jesse Jo Stark (34). Par je imao prekid ranije 2025., no pomirili su se u kolovozu i, sudeći po posljednjim javnim izjavama, jači su nego ikad.

"Ona je ljubav mog života, najbolja osoba koju sam upoznao", izjavio je glazbenik.

Yungblud će australski dio turneje "IDOLS World Tour" započeti u subotu, 10. siječnja, koncertom u Sydneyju, koji je zbog velikog interesa prebačen u veću dvoranu.

Njegov posljednji album "IDOLS" izašao je u lipnju, uoči objave dokumentarca "YUNGBLUD: Are You Ready, Boy?", a dosad je skupio više od osam milijardi streamova diljem svijeta. Kritičari ga hvale kao jednog od rijetkih koji "vraća pravi rock u život".

