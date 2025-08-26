Tko je Yungblud? Evo zašto je ovaj energični mladić baš poseban!

U svijetu glazbe sve je popularniji Yungblud, mladić kojeg zovu rock verzijom Harryja Stylesa, a buntovnost je za njega najblaži opis.

U svijetu glazbe gotovo svakodnevno pojavljuju se nove mlade zvijezde čija slava preskače enormne granice, a jedna od njih je i ovaj 28-godišnji Britanac.

Dominic Richard Harrison, poznatiji kao Yungblud, rođen je 5. kolovoza 1997. u Doncasteru, Yorkshire, Engleska. Kao pjevač, tekstopisac i glumac, već od svoje glazbene pojave krajem 2010‑ih preko sebe je preuzeo ulogu glasnog repera za generaciju koja se osjeća izgubljeno i neslušano.

Debitantski album ''EP YUNGBLUD'' izašao je početkom 2018. Iste godine objavljuje i album ''21st Century Liability'' (srpanj 2018.), s hit singlovima poput ''Psychotic Kids'', ''Medication'' i ''Kill Somebody''. Nakon toga izdao je još tri albuma, a najnoviji ''Idols'' objavljen je 20. lipnja 2025. godine.

Također je pokrenuo butik i javni prostor ''B.R.A.T.'' (Beautifully Romanticised Accidentally Traumatized) u Londonu, koji služi i kao fan‑klub, kafić, scena za glazbu i merch prostor.

Fanovi metala nedavno su za njega sigurno čuli kad je u srpnju 2025. izveo ''Changes'' na oproštajnom koncertu Black Sabbath / Ozzyja Osbournea, što je opisao kao ''najveći trenutak života''. Ozzyju je to bio posljednji nastup prije smrti, a Yungblud mu je darovao i poseban poklon - ogrlicu s križem.

Yungblud dolazi iz glazbeno nadahnute obitelji — otac Justin je trgovac vintage gitarama, sestru ima Jemimu i Isobel, a djed Rick je svirao s T. Rexom.

U prosincu 2020. otvoreno je objavio da je panseksualac i poliamoran, ali već godinama ima djevojku Jesse Jo Stark koja je također pjevačica.

Između studenoga 2018. i rujna 2019. bio je u vezi s američkom pjevačicom Halsey.

Često ga nazivaju ''rock verzijom Harryja Stylesa'' — energičan, sklon eksperimentiranju, i ne boji se ići protiv nametnutih normi. Dok Harry ima pop-šarm i glamur, Yungblud nosi sirovu rock energiju, bunt i visoku dozu emotivne autentičnosti — istinski glazbeni suputnik za mladost koja traži nešto više.

