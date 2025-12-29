Razgovarali smo s Ottom i Endrinom o pripremama za finalnu večer MasterChefa!

Uoči finalne večeri MasterChefa, dvoje finalista dijeli kako doživljavaju posljednje dane natjecanja, s kakvim mislima ulaze u završnicu i što im je pomoglo da dođu do samog kraja. Dok jedno finale nosi snažne emocije, drugo ga dočekuje s mirnom glavom – a oboje s jasnim fokusom na tanjur pred sobom.

Finale MasterChefa je pred vratima, a dvoje finalista u završnicu ulaze s različitim energijama, ali istim ciljem – dati najbolje od sebe u najvažnijem kuhanju sezone.

Dok Endrina Muqaj posljednje trenutke prije finala doživljava emotivno i intenzivno, Otto Grundmann ostaje vjeran svom smirenom i racionalnom pristupu koji ga je pratio kroz cijelo natjecanje.

Za Endrinu je ulazak u finale ostvarenje sna koji još uvijek pokušava u potpunosti osvijestiti.

''Ulazak u finale doživljavam s puno uzbuđenja i ponosa. Iskreno, još uvijek nisam potpuno svjesna svega što se događa. Svatko tko uđe u MasterChef potajno sanja finale, a ja sada živim upravo taj san. To je osjećaj koji je teško opisati riječima jer je mješavina adrenalina, zahvalnosti i nevjerice'', govori Endrina Muqaj.

Uz to uzbuđenje, priznaje, javlja se i blaga tuga jer se jedno posebno poglavlje privodi kraju.

''Prošli smo toliko toga zajedno – pritisak, emocije, smijeh, padove i uspjehe – i teško je prihvatiti da se jedno tako intenzivno i lijepo iskustvo privodi kraju. No upravo zato želim u ovim posljednjim danima biti potpuno prisutna i uživati u svakom trenutku''.

Za razliku od Endrine emotivne introspekcije, Otto Grundman u završnicu ulazi bez velike filozofije – onako kako je kuhao cijelu sezonu.

''Isto kao i za svako kuhanje do sad, bitni su mi mirna glava, fokus i organizacija'', poručuje Otto koji za finale priprema meni s posebnom inspiracijom. „Inspiracija za moj meni je moje putovanje kroz MasterChef. Šuma skriva zanimljive aromatične okuse, intenzivne, a opet lagane. Šuma ima sve“, objašnjava, a koja će jela servirati žiriju, doznat ćemo večeras.

Kada se osvrne na svoj put do finala, ne komplicira.

''Znanje i mirna glava'', ponavlja nam 31-godišnji barmen i koktel majstor koji se specijalizirao u osmišljavanju pića prilagođenih osobnosti i karakteru svojih gostiju.

U pripremama za finale, na mentalnu spremnost fokus stavlja i Endrina, 28-godišnja menadžerica koja je odlučila ostaviti korporativni svijet iza sebe i strastveno zakoračiti u svijet kulinarstva.

''Fokus mi je na tome da mi glava ostane hladna, da budem smirena i koncentrirana te da si ne stvaram dodatni pritisak. U takvim trenucima lako je izgorjeti od prevelike želje za pobjedom, a upravo tada se ljudi počnu gubiti i raditi greške''.

Finale zato doživljava više intuitivno nego tehnički.

''Vjerujem svom znanju, svom iskustvu i svom instinktu. Kada si miran i prisutan, onda možeš dati najbolje od sebe'', smatra Endrina.

Svjesna je da završnica nosi drukčiju vrstu pritiska od svega prije.

''Finale donosi poseban pritisak jer znaš da je to završnica svega što si gradio mjesecima. S tim pritiskom nosim se tako da se vraćam osnovama – disanju, fokusu i povjerenju u sebe'.

U takvim trenucima, kaže, najvažnije joj je ostati u sadašnjem trenutku.

''Podsjećam se da sam ovdje s razlogom i da ne moram dokazivati ništa više od onoga što već jesam. Kada maknem misli o ishodu i koncentriram se isključivo na trenutak i tanjur ispred sebe, pritisak se smanjuje, a prostor preuzima mir i koncentracija''.

Pritisak, otkriva nam Otto, ne osjeća – ni onaj koji dolazi izvana, ni onaj koji bi si mogao sam nametnuti.

''Nema pritiska, što god napravili sami smo si krivi'', smatra Otto, dodajući da na Endrinu i ostale kandidate nikada nije gledao kao na konkurenciju.

''Nikog nisam gledao kao konkurenciju već kao kolege koji su u showu skupa sa mnom'', govori nam.

No, ususret finalnom izazovu poručuje: „Ušao sam u ovo natjecanje samopouzdan da mogu doći do finala. Mislim da Endrina danas nema pojma što je čeka. Svi znaju da smo si dobri, družba je družba, služba je služba, tako da nema milosti. Nabrijan sam na finale i jedva čekam krenuti kuhati“

Da može nešto poručiti sebi s početka natjecanja, poruka bi ostala ista kao i danas.

''Budi svoj i mirne glave'', drži se Otto svog pravila.

Ako bi Endrina morala izdvojiti jednu osobinu koja ju je dovela do finala, odgovor je jasan.

''To je definitivno upornost. Kada nešto odlučim, ne znam stati na pola puta. Znam biti tvrdoglava i kad zapnem, idem dalje bez obzira na prepreke.

Pred Endrinom i Ottom je posljednji izazov sezone, onaj u kojem će se zbrojiti sav trud, znanje i iskustvo skupljano mjesecima. Bez obzira na ishod, u finale ulaze kao kuhari koje je MasterChef snažno oblikovao – i kao natjecatelji koji su do kraja ostali vjerni sebi.

Tko će od njih kući odnijeti titulu osmog MasterChefa, doznat ćemo večeras u posljednjoj epizodi sezone, od 20.20 na Novoj TV!