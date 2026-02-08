Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali

Prizori s Jahorine ovih su dana preplavili društvene mreže, a u središtu pažnje našao se Zdravko Mamić u društvu svojih kćeri na koncertu Svetlane Ražnatović Cece.
Zdravko Mamić ovih je dana viđen na koncertu Svetlane Ražnatović Cece, koja je na Jahorini zakazala čak tri nastupa.
Bivši izvršni dopredsjednik Dinama koncert je pratio u društvu svojih kćeri, Ive i Lucije, a prizori iz publike brzo su se proširili društvenim mrežama.
Zdravko Mamić i kćeri - 1 Foto: Facebook
Brojni posjetitelji snimili su emotivne trenutke u kojima se Mamić grli i pleše sa svojim kćerima, a prema pisanju srpskog portala Telegraf, jedan od najdirljivijih dijelova večeri bio je kada su otac i kćeri zajedno zapjevali Cecinu pjesmu ''Ličiš na moga oca''. Snimke pokazuju zagrljene Ivu, Luciju i Zdravka kako pjevaju stihove, a video pogledajte OVDJE.
Osim emotivne atmosfere, pažnju javnosti privukao je i jedan detalj koji je potaknuo nagađanja. Naime, prema navodima portala Telegraf.rs, mlađa kći Iva pojavila se u pripijenoj haljini koja je, kako pišu, otkrivala da je u poodmaklom stadiju trudnoće. Ako su nagađanja točna, Zdravko Mamić bi uskoro mogao ponovno postati djed.
Zdravko Mamić i Jelena - 2 Foto: Damir Hajdarbašić/PIXSELL
Ni Mamić ni njegova obitelj zasad se nisu javno oglasili o tim navodima, no snimke s koncerta i dalje se dijele, a emotivni trenuci s Jahorine ne prestaju biti tema regionalnih medija.
