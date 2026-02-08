Američka voditeljica obratila se otmičarima svoje majke potresnim apelom, slučaj je uznemirio SAD

Američku javnost potresao je slučaj nestanka majke poznate televizijske voditeljice Savannah Guthrie, koja se zajedno s obitelji javno obratila otmičarima emotivnom porukom nade i očaja.

Američka televizijska voditeljica Savannah Guthrie i članovi njezine obitelji objavili su novi, emotivni video u kojem mole za siguran povratak njihove majke, Nancy Guthrie, za koju vlasti vjeruju da je oteta iz svog doma u Tucsonu u saveznoj državi Arizoni, piše BBC.

U videu objavljenom u subotu navečer na Instagramu, Savannah Guthrie pojavila se uz brata i sestru te se izravno obratila osobama koje stoje iza nestanka njihove majke.

''Primili smo vašu poruku i razumijemo je'', rekla je Guthrie, ne otkrivajući detalje poruke na koju se poziva.

''Molimo vas, vratite nam našu majku kako bismo ponovno mogli biti s njom i slaviti život.''

Vidno potresena, voditeljica je dodala kako je povratak njihove majke jedino što im može donijeti mir.

''Ovo nam znači više od ičega. To je neizmjerno vrijedno. I platit ćemo'', poručila je obitelj, jasno dajući do znanja da su spremni učiniti sve kako bi Nancy bila sigurno vraćena kući.

Potraga za nestalom Nancy Guthrie ušla je u novu fazu nakon što su FBI i lokalna policija ponovno pretražili njezin dom u Tucsonu. Tijekom istrage zaplijenjeno je vozilo iz garaže obiteljske kuće, kao i kamera pronađena na krovu objekta, što upućuje na mogućnost novih tragova u slučaju koji je potresao američku javnost.

Istraga je u tijeku, a vlasti zasad ne iznose dodatne pojedinosti. Javnost i dalje s napetošću prati razvoj događaja, nadajući se sretnom ishodu za obitelj Guthrie.

Više o cijelom slučaju čitajte OVDJE.

