Tko je pjevač kojeg su oteli u Beogradu? Bio je predstavnik na Euroviziji i ima veliki hit s Joksimovićem

Ime Daniela Kajmakoskog jutros je preplavilo regionalne medije, ali ne zbog glazbe, pjevač je noćas doživio filmsku otmicu u centru Beograda.

Noćas je Beogradom odjeknula šokantna vijest o otmici makedonskog pjevača Daniela Kajmakoskog, poznatog balkanskog izvođača koji je proživio pravu noćnu moru nakon nastupa u srpskoj prijestolnici.

Daniel Kajmakoski (42) je makedonski pjevač i tekstopisac, regionalno prepoznatljiv kao pobjednik prve sezone ''X Factor Adria'' te kao predstavnik Sjeverne Makedonije na Eurosongu 2015. u Beču.

Daniel Kajmakoski - 5 Foto: Instagram

Prema policijskim informacijama, Kajmakoski je noćas otet nakon nastupa u jednom beogradskom noćnom klubu, kada su mu prišla nepoznata muškarca i, prijeteći mu, vezali ruke selotejpom prije nego što su ga strpali u automobil i odvezli, zahtijevajući otkup od 20.000 eura.

Drama se odigrala oko 00:50 sati ispred kluba u Karađorđevoj ulici, gdje je pjevač sjeo u svoj automobil nakon nastupa. Tamo je presretnut i nasilan incident je započeo, a prema medijskim izvještajima otmičari su mu držali pištolj uperen u glavu, prijeteći mu smrću ukoliko ne osigura traženi novac i prijetili njegovoj obitelji.

Daniel Kajmakoski - 3 Foto: Instagram

Potjera beogradskih policajaca završila je kod Rume, kada je otmičarski automobil udario u zaštitnu ogradu i zaustavio se — nakon čega su otmičari uspjeli pobjeći u mraku, a Kajmakoski je pronađen vezan u smrskanom vozilu, ali, srećom, bez ozbiljnih fizičkih ozljeda.

Daniel Kajmakoski je u četvrtak kasno navečer nastupao pred publikom u Beogradu. Iako je prošao kroz traumatično iskustvo, trenutno je siguran i u policijskim prostorijama, gdje je dao iskaz, dok istraga intenzivno traje. Više o slučaju čitajte OVDJE.

Daniel Kajmakoski - 2 Foto: Instagram

Tko je Daniel Kajmakoski?

Rođen je 17. listopada 1983. u Strugi, Sjeverna Makedonija. Karijeru je započeo pobjedom u ''X Factoru Adria''.

2015. predstavljao je Makedoniju na Euroviziji s pjesmom ''Autumn Leaves''.

Suradnja s regionalnim glazbenim imenima i nastupi diljem Balkana učinili su ga prepoznatljivim licem na glazbenoj sceni, a od showa je surađivao sa Željkom Joksimovićem.

S njim je snimio i veliki hit ''Skoplje Beograd''.

U braku je s Marinom Kajmakoski, a par ima dvoje djece, sina Stefana i kćer Emiliju.

