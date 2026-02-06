Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove

Uoči večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, Dvorana mladosti u Rijeci dobila je snažan vizualni simbol.
Uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona u riječkoj Dvorani mladosti, posjetitelje će dočekati snažan i emotivan prizor – ogromna hrvatska zastava postavljena duž tribina dvorane.
Riječ je o zastavi koja se inače tradicionalno ističe na Trsatskoj gradini, jednom od najprepoznatljivijih simbola Rijeke i Kvarnera.
Impresivnih dimenzija, zastava je unijela poseban naboj u prostor dvorane i dodatno naglasila domoljubni karakter večeri koja se s nestrpljenjem iščekuje. Spoj povijesnog simbola Trsata i Thompsonove glazbe, poznate po snažnim emocijama i porukama, stvorio je vizualno upečatljivu kulisu još prije nego što su se upalila koncertna svjetla.
Thompson će u Rijeci nastupiti danas 6. veljače te sutra, 7. veljače.
Ovih dana rasprodao je i koncert van Hrvatske, gdje pogledajte OVDJE.
Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Ekskluzivno za IN magazin Thompson je nedavno progovorio o sinu Anti, intervju pogledajte OVDJE.
