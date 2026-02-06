Naš košarkaš raznježio javnost prvim fotkama novorođene kćeri, kojoj je dao posebno ime!

Ivica Zubac na Instagramu je otkrio ime kćeri koju je nedavno dobio sa suprugom Kristinom.

Naš košarkaš Ivica Zubac ovih dana je imao promjene na privatnom i poslovnom planu. Osim što je objavljeno kako će postati novi igrač Indiana Pacersa, zajedno sa suprugom Kristinom dobio je kćer.

Zubac je na Instagramu objavio prve fotografije novorođene kćerkice, a među njima se našla i ona na kojoj ju drži u naručju dok ju gleda pun nježnosti.

Ivica Zubac, Kristina Zubac Foto: Instagram

Ivica Zubac, Kristina Zubac Foto: Profimedia

"Zovi to čarolijom... Sienna Leina Zubac", napisao je u opisu fotogalerije, otkrivši neobično ime djevojčice.

Ivica Zubac, Kristina Prišč Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ivica i Kristina Zubac - 2 Foto: Instagram

Ivica i Kristina Zubac - 1 Foto: Instagram

Ovo je prvo dijete para, koji se vjenčao 2021. u Malom Lošinju nakon šest godina veze. Veliko slavlje u uvali Čikat okupilo je oko 180 uzvanika, a našem košarkašu je kum bio Filip Kratofil, partner Lane Jurčević.

Da čekaju dijete, potvrdili su u studenom.

