Poslije 10 godina veze našeg proslavljenog košarkaša i suprugu čeka nova uloga!

Dom našeg košarkaša obogatit će još jedan član, Ivica i Kristina Zubac objavili su da čekaju prvo dijete.

Košarkaš Ivica Zubac i njegova supruga Kristina Zubac objavili su sretnu vijest.

Naime, par čeka svoje prvo dijete nakon dugogodišnje veze.

Ivica Zubac, Kristina Prišč Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Fotografijama su se pohvalili na Instagramu, a lijepa magistra novinarstva i manekenka blista s trudničkim trbuščićem u prvome planu.

"Brojimo blagoslove, ali ovaj je najveći do sada", napisala je u opisu njihovih zajedničkih fotografija, a odmah su uslijedile brojne čestitke njihovih pratitelja.

Par je zajedno od kada je košarkaš imao 18 godina, a poznato je i da je njegova supruga starija od njega četiri godine. Zaručili su se na Bahamima u veljači 2019. U kolovozu 2021. vjenčali su se u Malom Lošinju.

Ivica i Kristina Zubac - 3 Foto: Instagram

Ivica i Kristina Zubac - 1 Foto: Instagram

Dijana Zubac, MasterChef - 10 Foto: Nova TV

