Tko je najljepša žena srpskog nogometa? Njezine vruće fotke obaraju s nogu!

Sanja Kružević ne prestaje plijeniti pažnju – zovu je najljepšom ženom u srpskom nogometu, a najavila je i novi poslovni izazov.

Sanja Kružević, atraktivna glasnogovornica nogometnog kluba Vojvodina iz Novog Sada, već je godinama u središtu pažnje – i na sportskim događanjima i na društvenim mrežama.

Srpski mediji prozvali su je najljepšom ženom tamošnjeg nogometa, a na Instagramu je prati 112 tisuća ljudi. Njezine objave redovito izazivaju lavinu komentara i lajkova.

Sanja Kružević Foto: Instagram

Ova ljepotica s pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života, ali i atraktivne prizore s putovanja, gdje nerijetko zablista u zavodljivim izdanjima.

Sanja voli i našu obalu, pa tako na njezinu profilu na Instagramu možemo vidjeti fotografije s Korčule, Brača, Hvara i iz Istre.

Osim što plijeni pažnju svojim objavama, nedavno je najavila i novi poslovni izazov – pokreće vlastiti online fitness program.

