Jeste li čuli za ovaj hit koji trenutačno svi gledaju?

Kanadska serija "Heated Rivalry" u samo nekoliko tjedana od početka emitiranja osvojila je naklonost publike i kritike.

Streaming servisi i društvene mreže našle su novu zlatnu koku u vidu serije o kojoj se već danima priča.

Kanadska serija "Heated Rivalry" na platformi IMBd na bazi od gotovo 59 tisuća korisnika ima ocjenu od čak 9,1 te se trenutno nalazi u Top 5 najkomentiranijih sadržaja, a od kritičara je dobila same pohvale.

Usprkos tome, serija autora Jacoba Tierneyja, temeljena na istoimenom romanu autorice Rachel Reid iz serijala "Game Changers", ipak neće moći biti nominirana za Emmy, što je mnoge TikTokere koji prate filmske i televizijske sadržaje naljutilo.

Heated Rivalry - 3 Foto: YouTube Screenshot

Razlog za to jest u tome da je produkcija serija kompletno u rukama kanadske produkcijske kuće Crave, koja je samo prodala prava na emitiranje HBO-u. Ipak, postoji šansa da će biti nominirana za međunarodni Emmy.

Heated Rivalry - 1 Foto: YouTube Screenshot

Serija prati profesionalne hokejaše, Kanađanina Shanea Hollandera (Hudson Williams) i Rusa Ilyu Rozanova (Connor Storrie), koji su prvobitno intenzivni suparnici na ledu, no njihova rivalnost s vremenom prerasta u tajnu romantičnu vezu. Oboje moraju balansirati između publičnog pritiska, osobnih karijera i dubokih osjećaja koje pokušavaju skriti od svijeta.

Heated Rivalry Foto: Profimedia

Radnja se proteže kroz više godina njihovog života – od početaka kao rookie igrača do vrhunca profesionalnih karijera, a serija kombinira sportski naboj, emocionalnu dramu i queer romansu.

Heated Rivalry - 2 Foto: YouTube Screenshot

Prvi put je prikazana 28. studenog 2025. na kanadskom streaming servisu Crave s dvojnim premijernim epizodama, a ubrzo je stigla i na HBO Max u SAD-u i drugim regijama. Prije službene premijere prikazana je na Image+Nation LGBTQ+ u Montrealu, a iako je imala samo šest epizoda, uspjeh prve sezone natjerao je Crave da odobri drugu sezonu.

Osim što je velik broj gledatelja osvojila emocionalnom i seksualno otvorenom naracijom, "Heated Rivalry" dobiva pažnju i zbog svog društvenog utjecaja – osobito među LGBTQ+ publikom i unutar sportskih zajednica. Hudson Williams otkrio je da su mu se privatno javljali profesionalni sportaši koji još nisu javno izašli iz ormara zahvaljujući odjeku serije.

"Heated Rivalry" kombinira sport, romansu i dramu na način koji je rijetko viđen na televiziji, što objašnjava zašto se o seriji govori kao o jednom od najznačajnijih queer TV fenomena posljednjih godina.

