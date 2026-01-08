Pretraži
nova zlatna koka?

Jeste li čuli za ovaj hit koji trenutačno svi gledaju?

Piše E.G., Danas @ 13:38
Heated Rivalry Heated Rivalry Foto: Profimedia

Kanadska serija "Heated Rivalry" u samo nekoliko tjedana od početka emitiranja osvojila je naklonost publike i kritike.

Objavljene pjesme za natjecanje Dora 2026.
24 izvođača
Objavljene su sve pjesme koje se natječu na Dori 2026., tko treba pobijediti?
Kralj Charles se neće susresti s princom Harryjem
odbjegli sin
Princ Harry i dalje bez pomirbe s ocem? Kralj Charles svjesno će izbjeći susret!
Katy Perry objavila nove fotografije s Justinom Trudeauom
objavila nove fotke
Romansa postaje sve ozbiljnija! Katy Perry s bivšim premijerom uživala na plaži
Tiffany Trump pokazala transformaciju osam mjeseci nakon poroda
zgodnica!
Trumpova kći pokazala zapanjujuću transformaciju, rodila je prije samo osam mjeseci
Olivia Rodrigo s prijateljima slavila Novu godinu nakon prekida s Louisom Partridgeom
ljubila zgoodnog glumca
Glazbena zvijezda istaknula obline u vrućem bikiniju, nakon prekida blista!
Maja Šuput podijelila nove prizore sa putovanja
Rajski kadrovi
Šuput podijelila nove prizore iz tropskog raja, s Bloomom je uživala na posebnoj lokaciji
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
potaknuo šuškanja
Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..."
Sydney Sweeney pozirala gola za naslovnicu časopisa
''Srušit ćeš internet''
Seks-bomba 21. stoljeća osvanula na naslovnici kao od majke rođena!
Influencerica Yulia Burtseva preminula nakon estetskog zahvata
imala je 38 godina
Poznata influencerica umrla nakon estetskog zahvata, policija pokrenula istragu
Priča o glumici Minnie Driver
Sjećate se nje?
Ljubila je najveće frajere, no prava sreća u ljubavi osmjehnula joj se tek s 50 godina!
vijesti
VIDEO Objavljena šokantna snimka iz švicarskog bara: Ljudi očajnički traže pomoć, a vlasnica navodno bježi s novcem
Uzela blagajnu
VIDEO Objavljena šokantna snimka iz kluba smrti na skijalištu: Ljudi očajnički traže pomoć, a vlasnica bježi s novcem?
Krokodil u Indoneziji rastrgao 14-godišnjaka
STRAVA NA RIJECI
Dječak poginuo u pomahnitalom napadu: "Odvukao ga je ispod površine, a brat i prijatelji nemoćno su gledali"
Temperature debelo ispod nule: Izmjereno -16 stupnjeva, upaljeno upozorenje meteolarma
Objavljena upozorenja
Smrznut ćete se od samog pogleda na temperature u Hrvatskoj: Jedno je mjesto posebni rekorder
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
