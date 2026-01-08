Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma

Maja Šuput na društvenim je mrežama podijelila romantičan trenutak sa Šimom Elezom u tropskom raju.

Maja Šuput u potpunosti uživa u svom boravku u Indoneziji, a najnovije priče na Instagramu otkrivaju prizore koji djeluju kao scene iz filma.

U dugoj, svjetloplavoj haljini s raskošnim šlepom Maja se prošetala kroz tropski krajolik.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Nakon teške borbe s rakom hrabra ljepotica progovorila o najtežoj godini života

No vrhunac je bio trenutak na poznatoj ljuljački, gdje se s partnerom Šimom Elezom zaljuljala visoko iznad rižinih terasa – i pritom podijelila prvi javni poljubac s njim.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Boris Rogoznica s ruksakom na leđima krenuo u neizvjesnu avanturu: ''Povratnu kartu za Hrvatsku nemam''

Maja je svojim pratiteljima još jednom pokazala koliko zna uživati u trenucima, u prirodi i u ljubavi.

Maja Šuput i Šime Elez - 4 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Instagram

Galerija 31 31 31 31 31

Naša pjevačica podijelila je i prizore sa sinčićem Bloom, zajedno su posjetili zanimljivu lokaciju, a više o tome pisali smo OVDJE.

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Šuput podijelila nove prizore iz tropskog raja, s Bloomom je uživala na posebnoj lokaciji

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Prepoznajete li ga? Ispod velikih naočala i trenirke krije se poznati glumac!

Pogledaji ovo Preporuke Tko je šarmantni glumac koji je uzburkao novu seriju idealnu za opuštanje?