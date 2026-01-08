Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma

Maja Šuput na društvenim je mrežama podijelila romantičan trenutak sa Šimom Elezom u tropskom raju.
Maja Šuput u potpunosti uživa u svom boravku u Indoneziji, a najnovije priče na Instagramu otkrivaju prizore koji djeluju kao scene iz filma.
U dugoj, svjetloplavoj haljini s raskošnim šlepom Maja se prošetala kroz tropski krajolik.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
No vrhunac je bio trenutak na poznatoj ljuljački, gdje se s partnerom Šimom Elezom zaljuljala visoko iznad rižinih terasa – i pritom podijelila prvi javni poljubac s njim.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja je svojim pratiteljima još jednom pokazala koliko zna uživati u trenucima, u prirodi i u ljubavi.
Maja Šuput i Šime Elez - 4 Foto: Instagram
Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Instagram
Naša pjevačica podijelila je i prizore sa sinčićem Bloom, zajedno su posjetili zanimljivu lokaciju, a više o tome pisali smo OVDJE.
Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram
