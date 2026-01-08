Tko je šarmantni glumac koji je uzburkao novu seriju idealnu za opuštanje?

Serija ''Love From 9 to 5'' donosi laganu priču za opuštanje i bijeg od svakodnevice. No jedan glumac posebno je zapeo za oko gledateljicama.
Romantična komedija ''Love From 9 to 5'' nova je španjolska serija koja je početkom 2026. ugledala svjetlo dana i odmah osvojila publiku diljem svijeta.
Originalnog naslova ''Amor de oficina'', serija kombinira uredsku svakodnevicu, profesionalnu napetost i ljubavne iskrice, idealna za sve koji vole spoj humora i romantike. Radnja prati Gracielu i Matea – ona je ambiciozna zaposlenica, a on šarmantni sin šefa koji se iznenada pojavi i baci se u utrku za istu poziciju. Profesionalno nadmetanje brzo prerasta u nešto puno osobnije.
U glavnim ulogama su Ana González Bello kao Graciela i Diego Klein kao Mateo, a upravo je Diego ovih dana posebno zapeo za oko gledateljicama...
A tko je ovaj šarmantni glumac?
37‑godišnji Diego rođen je u Mexico Cityju, a brzo je postao jedno od zanimljivijih lica mlađe glumačke generacije. Prvotno je studirao filozofiju, no ljubav prema glumi odvela ga je u Madrid, gdje se školovao u poznatoj školi Cristina Rota.
Prve ozbiljne korake pred kamerama napravio je 2016. godine u seriji ''Centro médico'', a ubrzo su uslijedile zapažene uloge u projektima kao što su ''Loco por ella'', ''Con esa misma mirada'' i ''Mala fortuna''.
Kako mu popularnost raste, tako se i privatni život sve češće nalazi pod povećalom. Tijekom snimanja serije ''Con Esa Misma Mirada'', mediji su ga počeli povezivati s kolegicom Angélicom Riverom, s kojom je navodno razvio bliskost i kemiju i izvan seta. Oboje su navode u vezi negirali, piše Hola.
No, Diego je već nekoliko godina u stabilnoj vezi s glumicom i manekenkom Yare Santanom. Kubanska ljepotica ne skriva koliko mu znači, a tračeve o navodnoj romansi s Riverom dočekala je mirno i s razumijevanjem.
"Sve se svodi na komunikaciju i povjerenje, zato je Yare cijelo vrijeme bila smirena. Sretan sam s njom, stvarno je divna žena", rekao je Diego u razgovoru za TVyNovelas, prenosi Hola.
A kad su ga pitali razmišlja li o braku i obitelji, nije dvojio.
"Volio bih. Sjajno se slažem s djecom, obožavam se igrati – imati obitelj jedan je od mojih najvećih snova."
Diego Klein Foto: Profimedia
Osim što osvaja ekran, Diego Klein uspješno gradi i svoju prisutnost na društvenim mrežama. Na Instagramu ga prati više od 800 000 ljudi, a broj obožavateljica raste iz dana u dan.
