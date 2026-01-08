Zbog posjeta Zagrebu Thompsonova nećakinja prošla je kroz snježne muke, pa pokazala čaroliju koja ih je dočekala

Nećakinja Marka Perkovića Thompsona, Lejdi Perković Jarnec i njezin suprug Ivan Jarnec pohvalili su se idiličnim prizorima sa zagrebačkog Adventa.

Lejdi Perković Jarnec i plesač Ivan Jarnec iskoristili su zimske dane za kratki bijeg na zagrebački Advent, a dojmove su podijelili sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Thompsonova nećakinja je na Instastoryju otkrila kako putovanje iz Münchena do Zagreba nije bilo nimalo uobičajeno – zbog snijega su se autocestom vozili tek oko 50 kilometara na sat. Unatoč zahtjevnim uvjetima, dolazak u hrvatsku metropolu bio je više nego vrijedan truda.

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 4 Foto: Instagram Screenshot

Po dolasku u Zagreb, Lejdi i Ivan uživali su u pravoj zimskoj atmosferi. Jedna od nezaobilaznih adventskih aktivnosti bilo je klizanje na Trgu kralja Tomislava, gdje su snimljeni na popularnom klizalištu ispred Umjetničkog paviljona, okruženom svjetlećim lukovima i božićnim dekoracijama. U večernjim satima grad je bio prekriven snijegom, što je dodatno pojačalo blagdanski ugođaj.

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 1 Foto: Instagram Screenshot

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 3 Foto: Instagram Screenshot

Par nije bio sam – vrijeme na Adventu proveli su u društvu prijatelja, a zajedničke fotografije i videozapisi otkrivaju opuštenu i veselu atmosferu. Šetnje snježnim Zagrebom, druženje i klizanje pokazali su da su Jarneci maksimalno iskoristili adventski boravak u gradu.

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 2 Foto: Instagram Screenshot

Lejdi Perković Jarnec i Ivan Jarnec - 10 Foto: Instagram

Njihov kratki zimski izlet još je jednom potvrdio zašto se zagrebački Advent smatra jednim od najljepših u Europi, čak i kad do njega treba stići polako, po snijegu.

Jarnec je nedavno proslavio rođendan, a kako mu je supruga čestitala, pogledajte OVDJE.

Par je krajem godine boravio na Karibima na medenom mjesecu, a zbog jedne snimke javila se i Lejdina strina Sandra Perković. Više o tome pročitajte OVDJE.

