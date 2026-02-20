Dobio dijete s drugom, ispričao se supruzi pa sad s njom čeka peto dijete

Sretna vijest stiže nakon godina skandala i nekoliko nevjera Kylea Walkera, koje su ozbiljno uzdrmale brak njega i Annie Kilner.

Britanski nogometaš Kyle Walker i njegova supruga Annie Kilner uskoro će dobiti još jedno dijete, a vijest dolazi nakon vrlo turbulentnog razdoblja u njihovu braku.

Par očekuje djevojčicu, a Annie je sretnu vijest podijelila na Instagramu.

''Oduševljeni smo što očekujemo našu djevojčicu. Neću se upuštati u nagađanja ili drame oko tako osobnog, privatnog i sretnog trenutka za mene i moju obitelj'', napisala je.

Annie i Kyle već su roditelji četvorice sinova – Romana (11), Riiana (7), Reigna (5) i 16-mjesečnog Rezona. Djevojčica bi se trebala roditi naljeto, a zanimljivo je da će i njezino ime započinjati slovom "R", iako konačna odluka još nije donesena, piše Daily Mail.

No njihov brak posljednjih je godina bio pod povećalom javnosti. Igrač Manchester Cityja ima i dvoje djece s Lauryn Goodman – sina Kaira (5) i kćer Kinaru (2). Kairo je rođen tijekom kratkog prekida veze između Kylea i Annie, dok je vijest o rođenju Kinare izazvala pravi skandal.

Naime, početkom 2024. otkriveno je da je Walker otac i drugog djeteta Lauryn, a britanski mediji pisali su da je ona na Božić 2023. porukom obavijestila Annie da čeka njegovo dijete. Ta je informacija ozbiljno uzdrmala brak para, koji se poznaje još od djetinjstva i koji se vjenčao 2022. godine.

Annie Kilner, Kyle Walker Foto: Profimedia

Nakon svega šuškalo se i o razvodu, a Kyle se tada javno ispričao za svoje postupke.

"Ono što sam učinio je užasno i preuzimam punu odgovornost. Donio sam idiotske izbore i idiotske odluke. Ne mogu ni zamisliti kroz što Annie prolazi", rekao je tada.

Dio prošle sezone proveo je u Italiji igrajući za AC Milan, dok se detaljno pratio razvoj situacije.

Annie Kilner Foto: Profimedia

Vijest o djevojčici mnogi sada tumače kao znak da su odlučili ostaviti skandale iza sebe i pokušati učvrstiti obitelj. Prema pisanju stranih medija, Annie je željela još jedno dijete kako bi dodatno povezala obitelj i započela mirnije poglavlje njihova života.

