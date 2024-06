Nogometna zvijezda nakon preljubničkog skandala očajnički pokušava spasiti svoj brak, hoće li mu supruga opet sve oprostiti?

Kyle Walker odveo je suprugu Annie Kilner i njihovo četvere djece na luksuzan odmor, u nadi da će tako spasiti svoj brak.

Zvijezda Mancherster Cityja Kyle Walker pokušava spasiti svoj brak s Annie Kilner, s kojom ima četvero djece.

Nogometaša je supruga u siječnju izbacila iz njihovog doma u Cheshireu, nakon što se doznalo da je on otac i drugog djeteta svoje nevodno bivše ljubavnice Lauryn Goodman.

Walker joj se zbog svega javno ispričao, a proteklog tjedna je suprugu i djecu odveo i na luksuzni odmor u odmaralište Abersoch u Sjevernom Walesu, kao još jedan pokušaj iskupljenja, piše Daily Mail.

"Uz sve što se događalo, nisu mogli puno vremena provesti zajedno. Ovo je trebala biti prilika da provede vremena sa suprugom i djecom. Pokušava se iskupiti i nadao se da će Annie omekšati ako odu negdje gdje svi kao obitelj vole ići, a cilj mu je vratiti se po obiteljski krov", kazao je izvor blizak nogometašu.

Odmaralište Abersoch poznato je kao kamperski raj za milijunaše i nalazi se na takozvanoj Velškoj rivijeri. Ima spa-centar, barove i restorane te zonu za igranje, pa je idealna lokacija za odmor s obitelji.

"Kyleu i Annie je najvažnije vidjeti njihovu djecu sretnu. Mogli su otići u Dubai, ali ono što je bilo odlično za njih je to što su bili zajedno na normalnom obiteljskom odmoru", otkrio je izvor.

Nogometaš je navodno za tjedan dana u odmaralištu izdvojio oko 160 tisuća funti.

Par je u travnju ove godine dobio četvrto dijete, a Kyle je na porodu bio uz svoju suprugu, iako su u to vrijeme bili razdvojeni.

Kyle i Annie upoznali su se u rodnom Sheffieldu kad je njoj bilo 15, a njemu 17 godina. Zajedno su prošli kroz brojne uspone i padove, a Kyle joj je tijekom godina nekoliko puta bio nevjeran.

U travnju 2019. prekinuli su zbog reality zvijezde Laure Brown, koja je otkrila da je imala aferu s Kyleom te je njegovoj supruzi kao dokaz poslala i svoju fotografiju iz njihova obiteljskog doma. Kyle je molio Annie da mu se vrati, no onda je uslijedio još jedan šok. Nogometaš je suprugu prevario s njezinom prijateljicom Lauryn Goodman, koja je ostala i trudna s njihovim djetetom.

Bijesna Annie tada je sve to odlučila ispričati za medije.

"To što je napravio meni i našoj djeci ne mogu opisati riječima. U ožujku prošle godine prevario me s reality zvijezdom, doznala sam to mjesec dana kasnije i slomilo me. Molio me tada da ga primim natrag, a onda je to ponovio u lipnju. Ni tri mjeseca kasnije netko je bio trudan s njim. Naše najmlađe dijete ima jednu godinu", ispričala je Annie 2020. u intervjuu za britanski The Sun.

"Volim ga i uvijek ću ga voljeti ali da mi ovo napravi nakon troje djece? Pokušala sam ga mrziti ali kako da mrzim muškarca kojeg moja djeca toliko vole? Prije prevare je bio moja srodna duša, moj najbolji prijatelji. A sada mi je zabio nož u leđa", dodala je te je istaknula kako bi mu oprostila jedino u slučaju da je zaprosi, što se nadugo zatim i dogodilo.

Vjenčali su se 2022. godine, a u kolovozu 2023. Kyleova navodno bivša ljubavnica Lauryn Goodman rodila je kći, za koju se u siječnju ove godine doznalo da je njegova.

"Kyle je htio sakriti da ima dvije obitelji i bojao se što će se dogoditi ako Annie sazna. Ja sam mu govorila da naša kći ne može biti tajna, jer je osoba. Nisam htjela da oni prekinu niti nekome nanijeti štetu, no ovo nisam mogla ni zatajiti", rekla je Lauryn u siječnju za The Sun, a prije toga je o svemu obavijestila i Kyleovu suprugu.

Lauryn je poručila i kako će unatoč svemu bodriti Walkera na nadolazećem Europskom prvenstvu u Njemačkoj, na kojem će igrati za reprezentaciju Engleske.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Obrat u razvodu Elle Dvornik i Charlesa Pearcea: Britanac dobio što je tražio, no ima i jedna zamka

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Nove fotografije bugarske princeze šokirale svijet, očito je u što je bilo teško ne gledati