Uoči koncerta na Hipodromu, Thompson ostao bez važnog člana benda!

Uoči koncerta na zagrebačkom Hipodromu, bend Marka Perkovića Thompsona je napustio bubnjar Ivica Bilić Ike.

Za dva i pol mjeseca na zagrebačkom Hipodromu održat će se koncert Marka Perkovića Thompsona za koji je prodano pola milijuna ulaznica. U pripremama pjevaču će se priključiti potpuno drugačija postava pratećeg benda, nakon što su ga napustili poneki dosadašnji članovi.

Marko Perković Thompson Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Marko Perković Thompson Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Marko Perković Thompson Foto: Dnevnik Nove TV

Prvi je istupio bubnjar Ivica Bilić Ike, koji je na Facebooku objavio kako napušta Thompsonov prateći sastav nakon gotovo 20 godina suradnje.

"Današnjim danom završava moja dugogodišnja suradnja s MPT, 19 godina suradnje je brzo proletjelo... Hvala svim ljudima koje sam rado viđao po koncertima, hvala i svim kolegama s kojima sam dijelio binu kao i svima koji su bili u službi koncerata. Vidimo se, Bvb!", napisao je Bilić u objavi na Facebooku.

Ivan Bilić Ike Foto: Facebook

S Thompsonom je počeo surađivati 2007. godine, a službeni član pratećeg benda je postao tri godine kasnije. Prije ove gaže, svirao je u bendu Zinedin Zidan.

Marko Perković Thompson Foto: Mario Todoric / CROPIX

Marko Perković Thompson Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Marko Perković Thompson Foto: Duje Klaric / CROPIX

Osim što je poznat po suradnji s Thompsonom, Bilić se pojavio u spotu za pjesmu "Don't Know Who To Pray To Anymore" bivšeg bubnjara sastava Guns N' Roses, a najpoznatija tvrtka za proizvodnju činela na svijetu Paiste ga je istaknula kao vrlo dobrog bubnjara.

A što vi mislite o ovoj temi, pišite nam u komentarima ispod teksta!

Kako vizažistica emisije "Tvoje lice zvuči poznato" izgleda kada se transformira u Thompsona, pogledajte OVDJE.

Kako su Thompson i njegova supruga Sandra izgledali na početku svog braka, otkrijte OVDJE.

Prisjetite se simpatične Nepalke koja je obradila Thompsonovu pjesmu OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Matthew McConaughey poveo u izlazak cijelu obitelj, mnogi su komentirali jedan detalj!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Veliko slavlje u obitelji Luke Modrića, nije mogao sakriti sreću: "Volim te puno!"

Pogledaji ovo Celebrity Tko je lijepa Hercegovka koja se zaručila, a regiju je osvojila kad je u Srbiji pjevala Matu Bulića?

Pogledaji ovo Celebrity Folk-zvijezda i novopečeni suprug za prvi ples izabrali su pjesmu nikad prežaljenog glazbenika

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se markantnog zavodnika iz sapunica? Bio je san svih žena, a danas izgleda skroz drugačije

Pogledaji ovo Celebrity Nove fotke pjevačice pokrenule su šuškanja da je i ona pokleknula pod kontroverznim lijekom