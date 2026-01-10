Pretraži
Prizori s Thompsonova koncerta u Poreču: Jedan transparent privukao je pažnju!

Piše I.G., Danas @ 22:20 Celebrity komentari
Thompson Thompson Foto: Thompson/Instagram

Thompson je objavio fotografije s koncerta u Poreču, gdje su mu fanovi poručili "Pulska Arena te čeka", dok se turneja nastavlja u Splitu i Rijeci.

Životna priča Rudolfa Nurejeva
životna priča
Njegov bijeg iz SSSR-a šokirao je svijet, a plesao je kao da sloboda nema reprizu
Gdje su danas tiktokerice Dixie i Charli D'Amelio?
postale milijunašice
Gdje su danas sestre koje su tijekom pandemije preko TikToka došle do svjetske popularnosti?
Kviz o Rihanni
ikona
Koliko znaš o kraljici stila i glazbe? Riješi kviz o Rihanni!
Oženio se sin Mire Bulja
veselo, veselo!
Oženio se sin Mire Bulja! Pogledajte veliku feštu u Sinju
Evo kako su Maja, Šime i Bloom proveli dan u tropskom raju!
osvanule fotografije
Evo kako su Maja, Šime i Bloom proveli jedan dan u tropskom raju!
Nina Morić u Netflixovoj seriji prvi put javno govori o prekidu trudnoće s Fabrizijem Coronom
"dao im je imena..."
"Ubila sam dvoje djece..." Nina Morić prvi put javno progovorila o bračnim traumama s Fabrizijem Coronom
Stela Rade jedna je od favoritkinja Dore! Poslušajte očaravajuću baladu "Nema te"
hoće li pobijediti?
Stela Rade jedna je od favoritkinja Dore! Poslušajte njenu pjesmu
Gdje je danas Leila iz Larinog izbora, glumica Jana Milić?
15 godina poslije
Sjećate se Jemenke Leile iz Larinog izbora? Evo kako izgleda danas
Žanamari polugola pozirala na snijegu
"Naježila sam se!"
Polugola Žanamari snimila kadar na snijegu: "Nemojte zumirati!"
Englez umro dok je čekao hitnu pomoć
KOBNA POGREŠKA
"Dišem, ali jedva": Muškarac pozvao hitnu pomoć, a zbog nevjerojatnog niza okolnosti pronašli su ga prekasno
Objavljena snimka agenta ICE-a prije pucnjave
Podijelio ju i Vance
VIDEO Agent ICE-a koji je ubio ženu mobitelom je sve snimao. Sad su objavili snimku
Sretnik osvojio 356.000 eura na Eurojackpotu
Poznato otkud je
Sretnik osvojio 356.000 eura: Ulovio je čak šest dobitaka na Eurojackpotu!
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Ovakav kašalj ne smijete ignorirati: Može otkriti ozbiljnu bolest
Ponekad nije bezazlen
Ovakav kašalj ne smijete ignorirati: Može otkriti ozbiljnu bolest
5 stvari koje vam mogu poboljšati seks i zdravlje, a lako su dostupne
Evo koje mogućnosti imate
5 stvari koje vam mogu poboljšati seks i zdravlje, a lako su dostupne
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
Nije ni njima lako
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
Usudite li se provjeriti svoje znanje? Ovaj kviz otkriva tko je pravi znalac
Pokažite što znate!
Usudite li se provjeriti svoje znanje? Ovaj kviz otkriva tko je pravi znalac
Mozak na pašu: Snimanje za TikTok završilo prometnom nesrećom, pogledajte samo taj nemar
Što im je u glavi?
Mozak na pašu: Snimanje za TikTok završilo prometnom nesrećom, pogledajte samo taj nemar
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Vizija budućnosti
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Počinje proizvodnja novog iPhonea: Jedna stvar bi mogla privući brojne kupce
Velika očekivanja
Počinje proizvodnja novog iPhonea: Jedna stvar bi mogla privući brojne kupce
Ogroman skandal potresao EHF: Poznati par varao na testovima, izbacili ih Eura u rukometu
pa nevjerojatno
Ogroman skandal potresao EHF: Varali su na testovima, izbacili ih s Eura u rukometu!
Povijesna senzacija u FA Kupu: Macclesfield pomeo Crystal Palace, nastupio Borna Sosa
116 mjesta između njih
Najveći šok u povijesti FA Kupa: Šestoligaš izbacio osvajače, navijači upiru prstom u Hrvata
Talijani otkrili: Allegri prelomio, Modrić seli na klupu protiv Fiorentine: "Imao je dovoljno vremena..."
Pišu Talijani
Allegri prelomio, Modrić će morati na klupu: "Imao je dovoljno vremena..."
Tajne prošlosti: ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
Tajne prošlosti: Svi su u šoku - je li zaista on njezin otac?
TAJNE PROŠLOSTI
Svi su u šoku - je li zaista on njezin otac?
Tko zapravo povlači konce dok se obitelj raspada iznutra? Saznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Tko zapravo povlači konce dok se obitelj raspada iznutra? Saznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
Zašto avioni izbjegavaju let preko Tihog oceana
Jeste li znali?
Zašto avioni izbjegavaju let preko Tihog oceana
Novi kviz općeg znanja: Za one koji misle da mogu dobiti 15/15
Šarena pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji misle da mogu dobiti 15/15
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
Samo jedan zainteresirani
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
makete trajekta
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
Polovica Europljana traži novi posao u 2026., ali većina se ne osjeća spremnima za pronalazak istog 
Nova godina, nove nade
Polovica Europljana traži novi posao u 2026., ali većina se ne osjeća spremnima za pronalazak istog 
Naše čitateljice odabrale su najljepše ime za djevojčice i dječake inspirirano zimom
REZULTATI ANKETE
Više od 7000 tisuća glasova: Izabrale ste najljepše ime za djevojčice i dječake inspirirano zimom
Recept za buhtle iz kojih nadjev ne curi
Nema dalje
Isprobale smo puno recepata, ali samo se njemu vraćamo: Recept za najfinije buhtle iz kojih nadjev ne curi
Popis recepata za jela koja griju
Juhe, variva, gulaši
Pitate se što kuhati za ručak? Imamo gotovo 40 prijedloga za bogata zimska jela
