Prizori s Thompsonova koncerta u Poreču: Jedan transparent privukao je pažnju!

Thompson je objavio fotografije s koncerta u Poreču, gdje su mu fanovi poručili "Pulska Arena te čeka", dok se turneja nastavlja u Splitu i Rijeci.

Na društvenim mrežama Marka Perkovića Thompsona osvanule su nove fotografije s njegovog koncerta održanog 10. siječnja u Poreču.

U opisu objava kratko je stajalo: "Poreč ❤️ 10. 1. 2026.", a pratitelji su preplavili objavu komentarima podrške.

Posebnu pažnju privukao je i veliki transparent koji su obožavatelji istaknuli u publici, s porukom: "Istra je ustala iz sjene. Pulska Arena te čeka."

Podsjetimo, Thompson je u prošlosti više puta pokušao nastupiti u pulskoj Areni, no njegovi su zahtjevi bili odbijeni, što je tema koja među fanovima i dalje izaziva jake emocije.

Uoči koncerta, istarska policija uputila je apel posjetiteljima da se pridržavaju svih uputa organizatora i policijskih službenika, kako bi događaj protekao sigurno. Posebno su naglasili da je zabranjeno unošenje i korištenje pirotehnike, oružja i drugih opasnih predmeta, jer se koncert održavao u zatvorenom prostoru s velikim brojem ljudi.

Koncert u Poreču dio je Thompsonove aktualne dvoranske turneje, koja je uslijedila nakon velikih open-air nastupa na zagrebačkom i sinjskom hipodromu.

