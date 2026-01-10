Pretraži
veselo, veselo!

Oženio se sin Mire Bulja! Pogledajte veliku feštu u Sinju

Piše I.G., Danas @ 18:41 Celebrity komentari
Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 7 Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 7 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Nediljko Bulj, sin gradonačelnika Mira Bulja, oženio se Pijom Cvitković u Bazilici Gospe Sinjske, a slavlje se nastavilo u Hotelu Alkar.

Englez umro dok je čekao hitnu pomoć
KOBNA POGREŠKA
"Dišem, ali jedva": Muškarac pozvao hitnu pomoć, a zbog nevjerojatnog niza okolnosti pronašli su ga prekasno
Objavljena snimka agenta ICE-a prije pucnjave
Podijelio ju i Vance
VIDEO Agent ICE-a koji je ubio ženu mobitelom je sve snimao. Sad su objavili snimku
Grenlandske stranke: 'Ne želimo biti Amerikanci'
STIGAO ODGOVOR
Ujedinili se protiv Trumpa i poslali oštru poruku: "Ne želimo biti Amerikanci"
show
zdravlje
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Ovakav kašalj ne smijete ignorirati: Može otkriti ozbiljnu bolest
Ponekad nije bezazlen
Ovakav kašalj ne smijete ignorirati: Može otkriti ozbiljnu bolest
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
Nije ni njima lako
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
Usudite li se provjeriti svoje znanje? Ovaj kviz otkriva tko je pravi znalac
Pokažite što znate!
Usudite li se provjeriti svoje znanje? Ovaj kviz otkriva tko je pravi znalac
Mozak na pašu: Snimanje za TikTok završilo prometnom nesrećom, pogledajte samo taj nemar
Što im je u glavi?
Mozak na pašu: Snimanje za TikTok završilo prometnom nesrećom, pogledajte samo taj nemar
tech
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Vizija budućnosti
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Počinje proizvodnja novog iPhonea: Jedna stvar bi mogla privući brojne kupce
Velika očekivanja
Počinje proizvodnja novog iPhonea: Jedna stvar bi mogla privući brojne kupce
sport
Ogroman skandal potresao EHF: Poznati par varao na testovima, izbacili ih Eura u rukometu
pa nevjerojatno
Ogroman skandal potresao EHF: Varali su na testovima, izbacili ih s Eura u rukometu!
Talijani otkrili: Allegri prelomio, Modrić seli na klupu protiv Fiorentine: "Imao je dovoljno vremena..."
Pišu Talijani
Allegri prelomio, Modrić će morati na klupu: "Imao je dovoljno vremena..."
Povijesna senzacija u FA Kupu: Macclesfield pomeo Crystal Palace, nastupio Borna Sosa
116 mjesta između njih
Najveći šok u povijesti FA Kupa! Šestoligaš srušio osvajače, navijači upiru prstom u Hrvata
tv
Tajne prošlosti: ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
Tajne prošlosti: Svi su u šoku - je li zaista on njezin otac?
TAJNE PROŠLOSTI
Svi su u šoku - je li zaista on njezin otac?
Tko zapravo povlači konce dok se obitelj raspada iznutra? Saznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Tko zapravo povlači konce dok se obitelj raspada iznutra? Saznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
putovanja
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
Zašto avioni izbjegavaju let preko Tihog oceana
Jeste li znali?
Zašto avioni izbjegavaju let preko Tihog oceana
Piletina u umaku od senfa: Kada vam se jede nešto fino, a ne da vam se dugo kuhati
Za pola sata
Piletina u umaku od senfa: Kada vam se jede nešto fino, a ne da vam se dugo kuhati
novac
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
Samo jedan zainteresirani
Poništen natječaj za izgradnju postrojenja za Imunološki zavod vrijedan 40 milijuna eura
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
makete trajekta
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
Polovica Europljana traži novi posao u 2026., ali većina se ne osjeća spremnima za pronalazak istog 
Nova godina, nove nade
Polovica Europljana traži novi posao u 2026., ali većina se ne osjeća spremnima za pronalazak istog 
lifestyle
Naše čitateljice odabrale su najljepše ime za djevojčice i dječake inspirirano zimom
REZULTATI ANKETE
Više od 7000 tisuća glasova: Izabrale ste najljepše ime za djevojčice i dječake inspirirano zimom
Recept za buhtle iz kojih nadjev ne curi
Nema dalje
Isprobale smo puno recepata, ali samo se njemu vraćamo: Recept za najfinije buhtle iz kojih nadjev ne curi
Popis recepata za jela koja griju
Juhe, variva, gulaši
Pitate se što kuhati za ručak? Imamo gotovo 40 prijedloga za bogata zimska jela
sve
Naše čitateljice odabrale su najljepše ime za djevojčice i dječake inspirirano zimom
REZULTATI ANKETE
Više od 7000 tisuća glasova: Izabrale ste najljepše ime za djevojčice i dječake inspirirano zimom
Evo kako su Maja, Šime i Bloom proveli dan u tropskom raju!
osvanule fotografije
Evo kako su Maja, Šime i Bloom proveli jedan dan u tropskom raju!
Ogroman skandal potresao EHF: Poznati par varao na testovima, izbacili ih Eura u rukometu
pa nevjerojatno
Ogroman skandal potresao EHF: Varali su na testovima, izbacili ih s Eura u rukometu!
 
