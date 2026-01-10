Oženio se sin Mire Bulja! Pogledajte veliku feštu u Sinju

Nediljko Bulj, sin gradonačelnika Mira Bulja, oženio se Pijom Cvitković u Bazilici Gospe Sinjske, a slavlje se nastavilo u Hotelu Alkar.

U Bazilici Gospe Sinjske danas su zvonila svadbena zvona. Naime, Nediljko Bulj, sin sinjskog gradonačelnika Mira Bulja, izrekao je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerici, Piji Cvitković.

Svečana misa započela je u 16:30, a mladenci su ispred crkve stigli nešto ranije, spremni za početak obreda. U crkvi su se okupili brojni uzvanici – članovi obitelji, prijatelji i bliski suradnici para.

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 19 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Nakon crkvene ceremonije, slavlje se nastavilo u Hotelu Alkar, gdje su se gosti uz glazbu, veselje i tradicionalne običaje pridružili proslavi ovog važnog dana.

Galerija 14 14 14 14 14

Pogledaji ovo Celebrity Iz djetinjstva u zvijezde: Ova djevojčica danas je jedna od najpoznatijih žena na svijetu!

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 17 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Kako je u svibnju 2025. pisao Radio NU, Cvitković je studentica treće godine preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, te pripada generaciji koja ne pristaje na status quo. Godinu dana živjela je i u Velikoj Britaniji, a osim političkog angažmana, Pia njeguje i snažnu ljubav prema kulturi i glazbi. Članica je splitskog ansambla "Harmonija disonance", koji njeguje hrvatsku tradicijsku glazbu i kulturnu baštinu.

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 13 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 12 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 10 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Od 2022. godine aktivna je članica političke platforme MOST, koju, kako kaže, doživljava kao jedinu snagu u hrvatskom političkom prostoru koja ima stvarnu hrabrost za promjene – na nacionalnoj, lokalnoj i županijskoj razini.

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 4 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Pia je i Mostova vijećnica u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, a na proteklim lokalnim izborima bila je u utrci za dožupanicu, uz bok Mostovu kandidatu za župana i saborskom zastupniku Anti Kujundžiću, a uz to, potpredsjednica je Odbora za statut i poslovnik.

Pogledaji ovo Celebrity "Ubila sam dvoje djece..." Nina Morić prvi put javno progovorila o bračnim traumama s Fabrizijem Coronom

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 7 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 9 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Svadba Nediljka Bulja i Pije Cvitković - 8 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Iako je odrasla u Splitu, Cvitković je duboko povezana s unutrašnjošću županije, njezina obitelj vuče korijene iz Sinjske i Imotske krajine pa iz prve ruke poznaje život i izazove dalmatinskog zaleđa, zbog čega joj je posebno važno da se cijela županija ravnomjerno razvija, a ne da pojedini dijelovi budu trajno zanemareni.

Više o njoj pročitajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Zanimljivosti Thompsonov tim objavio važne upute za večerašnji koncert u Poreču

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Koje poznate Hrvate ni temperatura ispod nule nije spriječila u šetnji Cvjetnim trgom?

Pogledaji ovo Celebrity Dugo nije istupila u javnost, a sada je sve iznenadila mladolikim izgledom u 53. godini