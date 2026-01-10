Koje poznate Hrvate ni temperatura ispod nule nije spriječila u šetnji Cvjetnim trgom?

Unatoč snijegu i hladnoći, zagrebačkom špicom prošetala su i neka poznata lica, pokazavši da stil ne poznaje vremenske uvjete.

Subotnja zagrebačka špica ni ovaj put nije razočarala. Unatoč niskim temperaturama i snijegu koji je prekrio grad, nekoliko poznatih lica pokazalo je da stil ne poznaje vremenske uvjete.

Valentina Wiesner Foto: Josip Moler/Cropix

Cvjetni trg ponovno je bio epicentar gradske šetnje, a prolaznici su imali priliku uočiti poznate uzvanike domaće scene koji su, unatoč zimi, odlučili prošetati, popiti kavu i pokazati svoja zimska izdanja.

Drenislav Zekic Foto: Josip Moler/Cropix

U slojevitim kombinacijama, s trendi kaputima, čizmama i obaveznim modnim dodacima, poznati Hrvatii pokazali su da znaju kako spojiti praktičnost i stil. Kratka, ali upečatljiva prisutnost na špici ponovno je potvrdila status subotnjeg jutra kao modne piste pod otvorenim nebom.

Ivan Misetic, Svemir Radmilo Foto: Josip Moler/Cropix

George Alexandru Baldovin Foto: Josip Moler/Cropix

Valentina Wiesner, Drenislav Žekić, Ana Tenžera, George Alexandru Baldovin, samo su neki od poznatih koji su snimljeni na zagrebačkim ulicama.

A ko je još prošao Cvjetnim i tko je ukrao pažnju u zimskim kombinacijama, pogledajte u našoj galeriji.

