Koje poznate Hrvate ni temperatura ispod nule nije spriječila u šetnji Cvjetnim trgom?

Unatoč snijegu i hladnoći, zagrebačkom špicom prošetala su i neka poznata lica, pokazavši da stil ne poznaje vremenske uvjete.
Valentina Wiesner Foto: Josip Moler/Cropix
Cvjetni trg ponovno je bio epicentar gradske šetnje, a prolaznici su imali priliku uočiti poznate uzvanike domaće scene koji su, unatoč zimi, odlučili prošetati, popiti kavu i pokazati svoja zimska izdanja.
Drenislav Zekic Foto: Josip Moler/Cropix
U slojevitim kombinacijama, s trendi kaputima, čizmama i obaveznim modnim dodacima, poznati Hrvatii pokazali su da znaju kako spojiti praktičnost i stil. Kratka, ali upečatljiva prisutnost na špici ponovno je potvrdila status subotnjeg jutra kao modne piste pod otvorenim nebom.
Ivan Misetic, Svemir Radmilo Foto: Josip Moler/Cropix
George Alexandru Baldovin Foto: Josip Moler/Cropix
Valentina Wiesner, Drenislav Žekić, Ana Tenžera, George Alexandru Baldovin, samo su neki od poznatih koji su snimljeni na zagrebačkim ulicama.
A ko je još prošao Cvjetnim i tko je ukrao pažnju u zimskim kombinacijama, pogledajte u našoj galeriji.
