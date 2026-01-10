Ovdje je viđen najstariji Beckhamov sin nakon rasplamsane obiteljske drame

Brooklyn Beckham ignorirao je obiteljsku dramu i blagdane proveo s punicom, a sad bezbrižno vozi vintage motor po Hollywoodu.

Brooklyn Beckham viđen je na ulicama Los Angelesa kako samouvjereno vozi svoj vintage motocikl, potpuno neopterećen dramom koja posljednjih tjedana kruži oko njegove obitelji.

U ležernoj sivoj trenirci i s retro kacigom na glavi, najstariji sin Victorije i Davida Beckhama pokazao je da se trenutno ne zamara šuškanjima koje već neko vrijeme kruže.

Fotografi su ga ulovili kako uživa u sunčanom danu, a čini se da je upravo vožnja njegov način da se distancira od glasina o zategnutim odnosima s obitelji. Tijekom božićnih blagdana, Brooklyn je navodno preskočio druženje s roditeljima te je vrijeme proveo s obitelji svoje supruge, Nicole Peltz.

Iako su glasine o razdorima u Beckhamovoj obitelji postojale i ranije, posljednji razvoj situacije dodatno je rasplamsao nagađanja.

S osmijehom na licu i bez ikakve žurbe, vožnja kroz Hollywood čini se kao njegov način bijega od reflektora pod kojim je odrastao, ali i poruka da sada kroji vlastiti put.

