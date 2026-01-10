Polugola Žanamari snimila kadar na snijegu: "Nemojte zumirati!"

Žanamari je pozirala na snijegu u oskudnoj odjeći, nasmijala pratitelje duhovitim opisom i ponovno oduševila svojom hrabrošću i stilom.

Žanamari Perčić (44) ponovno je oduševila svoje obožavatelje na Instagramu, ovoga puta odvažnom zimskom fotografijom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Galerija 25 25 25 25 25

Pjevačica poznata po originalnom stilu i smjelim vizualima, odlučila je ignorirati niske temperature kako bi snimila kadar koji pršti kontrastima i samopouzdanjem.

Pogledaji ovo Celebrity Lopov Marv iz "Sam u kući" dobio prijavu, detalji slučaja iznenadili javnost

Na fotografiji koja je u kratkom roku prikupila mnoštvo lajkova i komentara, Žanamari stoji na snijegom prekrivenoj padini, odjevena u kratku sivo-zelenu jaknu i minicu. Otkriven trbuh i duge noge u kombinaciji sa zimskim pejzažem stvorili su upečatljiv i pomalo neobičan prizor.

"Naježila sam se. Doslovno. Ne, NEMOJTE zumirati! A sad mi vratite kaput", pročila je u opisu objave s dozom humora.

Pogledaji ovo Celebrity Naša vizažistica objavila svoju najuspješniju transformaciju dosad!

Žanamari Perčić - 5 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Žanamari Perčić - 2 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Pratitelji su je zatrpali komplimentima poput "Ljepotica", "Savršena" i "Prekrasna", potvrđujući da Žanamari i dalje zna kako privući pažnju i zabaviti publiku, čak i na -5°C.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Danijela Dvornik pozirala u spavaćici i podijelila osobni trenutak: "Dođe vrijeme kad..."

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Divlji party i kao od majke rođen! Eksplicitni kadrovi rock zvijezde obišli svijet

Pogledaji ovo Celebrity Evo kako su Maja, Šime i Bloom proveli jedan dan u tropskom raju!