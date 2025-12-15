Žanamari otvorila dušu o opasnoj situaciji u kojoj se našla: ''Koja je uopće vjerojatnost?''

Žanamari Perčić na društvenim mrežama s pratiteljima je podijelila situaciju koja joj se dogodila na putu.

Naša glazbenica Žanamari Perčić na društvenim mrežama je otvorila dušu o opasnoj situaciji u kojoj se našla tijekom vožnje prema Zagrebu.

Naime, nasred autoceste eksplodirala joj je guma na automobilu.

Žanamari Perčić Foto: Instagram

"Evo sad kad sam živa došla kući mogu podijelit što mi se dogodilo na putu za Zagreb. Kaže vulkanizer da sam stala na čavao. Znači koja je uopće vjerojatnost da se to ikom dogodi i onda da guma eksplodira posred autoceste, a da mi vozilo uopće ne javi pad tlaka u gumi'', napisala je uz fotku na kojoj je pokazala teško oštećenu gumu.

Žanamari Perčić Foto: Josip Moler / CROPIX

