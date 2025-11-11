Žanamari na meti prevaranata, pogledajte šokantnu situaciju koju je objavila!

Žanamari je na Instagramu upozorila da je netko napravio lažan Telegram profil s njezinim imenom i pozvala pratitelje da ga prijave.

Naša popularna pjevačica Žanamari našla se u neugodnoj situaciji. Naime, postala je meta internetskih prevaranata.

Na svom Instagram profilu objavila je upozorenje pratiteljima kako je netko napravio lažan Telegram profil s njezinim imenom i fotografijama.

"Ovaj Telegram profil je FAKE! To nisam ja!", poručila je Žanamari u svojoj Instagram priči, jasno označivši kako se iza profila s korisničkim imenom @zanamari01 krije lažna osoba. Pjevačica je pozvala svoje pratitelje da prijave sporni profil i tako joj pomognu u borbi protiv digitalne prijevare.

"Čime se ja moram bavit!", dodala je frustrirano, naglašavajući koliko ovakve situacije narušavaju privatnost i sigurnost javnih osoba na društvenim mrežama.

Lažni profili na platformama poput Telegrama, Instagrama i Facebooka sve su češći, a njihovi autori nerijetko pokušavaju iskoristiti popularnost javnih osoba u razne svrhe, od prikupljanja osobnih podataka do financijskih prijevara.

