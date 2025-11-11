Mate Bulić s ponosom podijelio obiteljski trenutak: "Kad se baka i dida srede za izlazak"

Mate Bulić pohvalio se na Instagramu kako je njegov najmlađi unuk Tin, rođen u kolovozu, kršten.

Kralj dijaspore Mate Bulić podijelio je s obožavateljima prekrasan obiteljski trenutak. Popularni pjevač na društvenim mrežama se pohvalio kako je održano krštenje njegovog unuka Tina.

Na svom profilu na Instagramu, Mate je objavio fotografiju sa suprugom Zdravkom, a uz nju i emotivan opis koji je raznježio pratitelje.

"Kad se baka Zdravka i dida Mate malo srede za izlazak. Krstili smo našeg Tina", napisao je Bulić uz fotografiju njega i supruge kako stoje ispred balona, a ispod koje je dobivao čestitke obožavatelja.

Mali Tin je četvrto unuče Kralja dijaspore, a došao je početkom kolovoza.

Iako je Mate Bulić navikao na velike pozornice i nastupe pred tisućama ljudi, najviše ipak uživa u ulozi djeda. Nedavno je izazvao zabrinutost kako će privesti kraju svoju bogatu karijeru, Bulić je to demantirao.

"Malo je krivo interpretirano to da se ja povlačim! Ne! Ja sam samo rekao - godišnje ću svest na jedan minimum, da me ljudi ne zaborave, a da ću radit kao što sam do sad radio, sigurno ne! To jedan moj pravac. To je jedna moja odluka koju ću ja provest zadnjim koncertom u drugom mjesecu, to će otprilike trajati godinu dana. To je tek toliko da se provlačim, da me vide da sam živ, da sam među njima. Da ću se opet vratit ako mi Bog podari zdravlja", izjavio je Mate Bulić za IN magazin.

