Oglasila se Maja Šuput nakon skandala na božićnom domjenku ZET-a, imala je slično iskustvo

Incident na božićnom domjenku Sindikata ZET-a završio je ozljeđivanjem člana benda Joy, a Maja Šuput je najstrože osudila nasilje.

Božićni domjenak Sindikata ZET‑a u Rugvici 19. prosinca trebao je biti vesela blagdanska proslava za 460 uzvanika, no atmosfera se brzo pretvorila u kaos.

Tijekom slavlja, jedan je gost završio na stolu, skinuo se i zaplesao, a situacija je ubrzo eskalirala u fizički obračun u kojem je član glazbene grupe Joy zadobio teške ozljede.

"Dragi naši, nastavno na objave po portalima, ovim putem možemo potvrditi kako je na domjenku Sindikata zaposlenika ZET‑a naš član benda, zadobio teške tjelesne ozljede uslijed divljačkog napada nekoliko pojedinaca koji su prisustvovali navedenom domjenku te se trenutno oporavlja kod kuće nakon otpusta iz bolnice. Daljnje detalje ovog divljačkog čina pojedinaca nismo u mogućnosti komentirati obzirom da je istraga u tijeku te bi time kršili tajnost iste, ali svakako se nadamo kako će djelatnici MUP‑a i nadležno državno odvjetništvo poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili. Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške", napisali su iz benda na Facebooku.

Pjevačica Maja Šuput, koja je s grupom Joy nastupala još 1999. i s njima pjevala i na Dori s pjesmom "Uzalud", komentirala je kako je dovoljna jedna osoba koja prijeđe granicu da se stvori kaos. Prisjetila se i vlastitog traumatičnog iskustva s alkoholiziranim gostom koji joj je prišao tijekom nastupa i pokušao je fizički napasti.

O incidentu u Rugvici Šuput je rekla da pijanstvo ne može i ne smije biti opravdanje za nasilje, ističući kako se ovdje nije radilo o jednom čovjeku, nego o grupi napadača.

"To je posebno ozbiljno i to treba biti najstrože kažnjeno", rekla je za Jutarnji list.

Na pitanje bi li reagirala, rekla je: "Sigurno bih podnijela privatnu tužbu. Ljude ponekad treba udariti po džepu da shvate posljedice. Odustajanje od reakcije značilo bi da su se izvukli. Zamislite da mi dolazimo ljudima na posao i tučemo ih. To je isto kao da netko dođe na nečije radno mjesto i tamo ga fizički napadne. Ne može se tolerirati."

