Princ Harry se na javnom događaju pojavio bez kraljevske titule, evo kako je predstavljen!

Harry se pojavio na polo turniru bez kraljevske titule, predstavivši se kao "Harry Wales", što je iznenadilo javnost jer službeno koristi prezime Sussex.

Nakon što je njegov stric Andrew Mountbatten‑Windsor izgubio titulu princa, sada je bez nje u javnosti viđen i princ Harry, i to tijekom sudjelovanja na jednom polo turniru, gdje je odlučio odbaciti službenu titulu.

Prema izvoru za Page Six, Harry je predstavljen kao Harry Wales, bez ikakva spomena kraljevske titule. Niti jednom.

Vojvoda od Sussexa navodno je htio proći neprimijećeno i jednostavno uživati u igri uz svog bliskog prijatelja, profesionalnog polista Nacha Figuerasa.

Ipak, mnoge je zbunilo zašto se Harry predstavio kao Wales, s obzirom na to da on i supruga Meghan Markle službeno koriste Sussex kao svoje prezime.

Harry, kojeg su na rođenju imenovali kao Njegova Kraljevska Visost Princ Henry od Walesa, ranije je koristio prezime Wales tijekom službe u britanskoj vojsci, u skladu s dugom kraljevskom tradicijom da članovi obitelji koriste teritorijalna imena očeva kao prezime. Njegov brat William također je koristio Wales kao prezime u vojsci, a sada nosi titulu princa od Walesa nakon što je njihov otac, kralj Charles III, postao monarh.

Nakon vjenčanja 2018., pokojna kraljica Elizabeta II dodijelila je Harryju i Meghan titule vojvode i vojvotkinje od Sussexa. Iako su se povukli iz kraljevskih dužnosti 2020. i preselili u SAD, na svojoj službenoj web stranici i dalje koriste te titule: "Princ Harry i Meghan, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa."

Meghan, koja vodi Netflixov show "With Love, Meghan", potvrdila je da umjesto prezimena Markle koristi Sussex. Par ostaje čvrst u korištenju svojih titula za sebe i svoju djecu, unatoč tome što više ne obnašaju kraljevske dužnosti.

U intervjuu za 60 Minutes 2023. godine, na pitanje zašto nisu odrekli titule, Harry je rekao: "A koja bi razlika bila?"

Tijekom lipnja ove godine izvor je otkrio da je Harry razmatrao mogućnost da uzme svoje majčino djevojačko prezime Spencer, zbog dugog nesklada s dijelom kraljevske obitelji. Taj bi potez dodatno simbolizirao njegovu želju da krene vlastitim putem, izvan tradicionalnih okvira britke monarhije.

